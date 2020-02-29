Trenle gelen sığınmacılar 'Avrupa' sloganlarıyla gardan çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından sınır bölgelerinde hareketlenme yaşandı. Trenlerden koşarak inen sığınmacılar, 'Avrupa' diyerek sloganlar attı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" açıklamasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılar sınır kapılarına akın etti.

Yunanistan'ın sığınmacıları almaması üzerine ise sınırları kaçak yollarla geçenler, tampon bölgede beklemeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden sığınmacılar, farklı ulaşım araçları ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik sığınmacı grubu tren ile İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Tren kapılarının açılmasının ardından koşarak gardan çıkan mülteciler, ‘Avrupa’ diye sloganları attı.