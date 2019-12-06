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Trenyolu Polikliniği’nde engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi

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Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliğiyle, Trenyolu Polikliniği’nde engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi.
Trenyolu Polikliniği’nde engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Engelli bireylerin toplumun her alanında hiç bir ayrımcılığa maruz kalmadan yer alabilmesi bizim için en önemli değerlerden biridir” dedi.

Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak engelli bireyleri topluma kazandırmak, sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılması adına adımlar atmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. 

Bakan Pilli, engelli bireylerin randevu sisteminden öncelikli olarak yaralanmasının sağlanacağını ayrıca özel eğitim alan çocukların okullarına gidilerek ağız ve diş sağlığı taramasının yapılacağını söyledi. 

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