Trenyolu Polikliniği’nin ikinci etap açılışı bugün gerçekleştirildi

Trenyolu Polikliniği’nin ikinci etap açılışı Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından gerçekleştirildi.

Trenyolu Polikliniği’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Gümüşdağ, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, bakanlık yetkilileri, poliklinik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

GÜMÜŞDAĞ

Törende ilk konuşmayı yapan Yeşim Gümüşdağ, Trenyolu Polikliniği’nin ilk etap açılışının 29 Temmuz’da yapıldığına işaret ederek, ikinci etabının ise tamamlanarak, tam teşekküllü olarak bugün vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Poliklinik hizmetleri hakkında bilgi veren Gümüşdağ, Trenyolu Polikliniği’nin Ağustos 2016’dan bu yana yaklaşık 17 bin hastaya hizmet verdiğine işaret etti.

Gümüşdağ, Trenyolu Polikliniği’nin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü azaltacağına inanç belirtti.

SUCUOĞLU

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Trenyolu Polikliniği’nin önemine işaret ederek, Trenyolu Polikliniği’nin özellikle Suriçi, Kaymaklı, Çağlayan, Yenişehir, Kızılbaş ve bölgeye otobüsle gelen vatandaşlara önemli hizmetler verdiğini kaydetti.

Trenyolu Polikliniği’nin Ocak ayında 5 bin 785 hastaya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, bunun önemini vurgulayarak, Trenyolu Polikliniği’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü yüzde 30-40 oranında azalttığını anlattı.

Trenyolu Polikliniği’nde 15.30-23.00 saatleri arasında hastalara hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, yaşlı ve kronik hastalar için de yeni bir uygulamaya geçildiği müjdesini verdi.

Bakan Sucuoğlu, yaşlı ve kronik hastaların reçetelerini her gün Trenyolu Polikliniği’nde yazdırıp alabileceklerine işaret ederek, önümüzdeki hafta ise Yenierenköy Sağlık Merkezi’nin açılışının yapılacağını kaydetti.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusuna da değinen Bakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Özgürgün’ün kendilerine çok büyük destek vererek, konu hakkında Bakanlar Kurulu’nda karar alındığını aktardı.

Sağlık alanında yapılan diğer işlere de değinen Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki park yerinin tamamlandığını anlattı.

Bakan Sucuoğlu, Trenyolu Polikliniği’nin tamamlanmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek, polikliniğin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

ÖZGÜRGÜN

Açılışta son konuşmayı yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Trenyolu Polikliniği’nin bölge halkı, genelde de sağlık için önemli bir adım olduğuna işaret ederek, emeği geçen herkesi kutladı.

Sağlığın ekip, anlayış, toplu düşünebilme ve hareket etme işi olduğuna işaret eden Başbakan Özgürgün, göreve geldikleri günden bu yana hükümet olarak sağlığa çok önem verdiklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Sağlıklı insan ve yaşamın önemine işaret eden Başbakan Özgürgün, önleyici tıbbın da önemine değindi.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının önemine de vurgu yapan Başbakan Hüseyin Özgürgün, sağlık çalışanlarının özlük haklarını alabilmesi için karar ürettiklerini, en kısa zamanda hayata geçebilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Dünyanın sağlık çalışanlarına verdiği değerin ortada olduğunu, bunu ülkede de yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, sağlık alanında kısa sürede gözle görünür projeler ortaya konulduğunu ve çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.