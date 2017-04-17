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Trevi Çeşmesi’ne geçen yıl 1,5 milyon avroya yakın bozuk para atıldı

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Trevi Çeşmesi’ne geçen yıl 1,5 milyon avroya yakın bozuk para atıldı
İtalya’nın başkenti Roma’nın simgelerinden tarihi Trevi Çeşmesi’ne geçen yıl 1 milyon 400 bin avro tutarında bozuk para atıldığı açıklandı.

Birçok aşk filmine konu olduğu için ‘Aşk Çeşmesi’ diye de anılan Trevi, ‘dünyanın en ünlü çeşmesi’ olarak biliniyor.

Şehri her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulma ya da bu şehre tekrar geri dönebilme dileğiyle bu tarihi yapının havuzuna bozuk para atıyor.

Geçen yıl atılan 1 milyon 400 bin avro, 2003 yılından 100 bin avro daha fazla. Çeşme, 17 aylık restorasyonun ardından 2015 yılının kasım ayında tekrar açılmıştı.

Trevi Çeşmesi’nin, Roma’daki Altemps Sarayı, Terme di Diocleziano, Crypta Balbi ve Massimo Sarayı müzelerinin kazancının toplamından (1,1 milyon avro) daha fazla kazandırdığı bildirildi.

Trevi Çeşmesi’nden toplanan paralar, Katolik yardım kuruluşu ‘Caritas’ aracılığıyla yardıma muhtaç insanlara ulaştırılıyor.

Caritas, bu gelirin yüzde 27’sini, İtalya’nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketi L’Emporio della Soliderieta’ya, yüzde 32’sini sosyal hizmetlere, yüzde 8’ini aşevlerine, yüzde 31’ini ise evsizlere barınma imkanı sağlanan merkezlere aktarıyor.

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