Kıbrıs, bu pazar günü iki büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 06 Ekim 2024 Pazar günü, sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışlarda, hem triatlon hem de bisiklet severler ter dökecek. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen triatlon yarışı ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği bisiklet yarışı, ülkenin en önemli anayollarında gerçekleşecek.

Triatlon ve Bisiklet Yarışları İki Ayrı Güzergahta Düzenlenecek

Sabah saat 07:00'de başlayacak triatlon yarışı İskele-Karpaz Anayolu üzerinde yapılacak. Yarışın bisiklet etabı, Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan bölgeyi kapsayacak. Triatlon yarışının yüzme ve koşu etapları da İskele’deki belirlenmiş alanlarda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun düzenleyeceği bisiklet yarışı daha geniş bir güzergaha sahip olacak. İskele Long Beach Çemberi (Lokum Çemberi) - Geçitkale - Dörtyol Kavşağı - Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu - DAÜ Kavşağı - Gazimağusa Devlet Hastanesi Yolu - Salamis Yolu güzergahında yapılacak yarış, yaklaşık 5 saat sürecek.

Trafik Önlemleri Alındı: Sürücüler Dikkatli Olmalı

Her iki yarışın gerçekleşeceği güzergahlar, güvenlik önlemleri kapsamında yarışlar süresince araç trafiğine geçici olarak kapatılacak. Bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek ve güzergah üzerindeki kavşak ve çemberlerde polis ekipleri görev alacak. Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de sporcuların güvenliği için yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı. Trafik işaret ve işaretçilerine uymak bu süreçte oldukça önemli. Yarışlar boyunca belirtilen güzergahların trafiğe kapatılacağı, dolayısıyla alternatif yolların tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Sporseverler Heyecanla Bekliyor

Hem triatlon hem de bisiklet yarışlarına büyük bir katılım bekleniyor. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Başkanı, bu yılki yarışların önceki yıllara göre çok daha heyecanlı geçeceğini ve yarışların izleyiciler için görsel bir şölen sunacağını belirtti. Bisiklet yarışları ise özellikle profesyonel bisikletçiler ve amatör sporcular için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, yerel halkın da bu etkinliklere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Sporseverler ve yarış meraklıları, pazar günü düzenlenecek bu etkinliklerde kıyasıya rekabete tanıklık edecek. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir gün olacağa benziyor. Yarışların ardından ise dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.