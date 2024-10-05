  • BIST 9109.34
  • Altın 2919.651
  • Dolar 34.2345
  • Euro 37.6242
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Triatlon ve Bisiklet Yarışları İki Ayrı Güzergahta Düzenlenecek

» »
Triatlon ve Bisiklet Yarışları İki Ayrı Güzergahta Düzenlenecek
Triatlon ve Bisiklet Yarışları İki Ayrı Güzergahta Düzenlenecek

Kıbrıs, bu pazar günü iki büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 06 Ekim 2024 Pazar günü, sabahın erken saatlerinde başlayacak yarışlarda, hem triatlon hem de bisiklet severler ter dökecek. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen triatlon yarışı ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun düzenlediği bisiklet yarışı, ülkenin en önemli anayollarında gerçekleşecek.

Triatlon ve Bisiklet Yarışları İki Ayrı Güzergahta Düzenlenecek

Sabah saat 07:00'de başlayacak triatlon yarışı İskele-Karpaz Anayolu üzerinde yapılacak. Yarışın bisiklet etabı, Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan bölgeyi kapsayacak. Triatlon yarışının yüzme ve koşu etapları da İskele’deki belirlenmiş alanlarda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun düzenleyeceği bisiklet yarışı daha geniş bir güzergaha sahip olacak. İskele Long Beach Çemberi (Lokum Çemberi) - Geçitkale - Dörtyol Kavşağı - Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu - DAÜ Kavşağı - Gazimağusa Devlet Hastanesi Yolu - Salamis Yolu güzergahında yapılacak yarış, yaklaşık 5 saat sürecek.

Trafik Önlemleri Alındı: Sürücüler Dikkatli Olmalı

Her iki yarışın gerçekleşeceği güzergahlar, güvenlik önlemleri kapsamında yarışlar süresince araç trafiğine geçici olarak kapatılacak. Bisikletli sporculara motorlu polis eskortları eşlik edecek ve güzergah üzerindeki kavşak ve çemberlerde polis ekipleri görev alacak. Polis Genel Müdürlüğü, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de sporcuların güvenliği için yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı. Trafik işaret ve işaretçilerine uymak bu süreçte oldukça önemli. Yarışlar boyunca belirtilen güzergahların trafiğe kapatılacağı, dolayısıyla alternatif yolların tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Sporseverler Heyecanla Bekliyor

Hem triatlon hem de bisiklet yarışlarına büyük bir katılım bekleniyor. Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Başkanı, bu yılki yarışların önceki yıllara göre çok daha heyecanlı geçeceğini ve yarışların izleyiciler için görsel bir şölen sunacağını belirtti. Bisiklet yarışları ise özellikle profesyonel bisikletçiler ve amatör sporcular için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca, yerel halkın da bu etkinliklere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Sporseverler ve yarış meraklıları, pazar günü düzenlenecek bu etkinliklerde kıyasıya rekabete tanıklık edecek. Hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir gün olacağa benziyor. Yarışların ardından ise dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFİK Group'dan İskele Okullarına Anlamlı Bağış24 Eylül 2024 Salı 08:45
  • Üstel, hortumdan zarar gören Çayırova’yı ziyaret etti24 Eylül 2024 Salı 07:33
  • Kanunsuz Avlanma Olayı: Koruma Altındaki Kuşlar Tehdit Altında23 Eylül 2024 Pazartesi 14:02
  • İskele'de Kasti Hasar Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 14:01
  • İskele'de Resmi Evrağı Sahteleme ve Dolandırıcılık Olayı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:42
  • İki Araç Çarpıştı, Hafif Yaralanma Meydana Geldi22 Eylül 2024 Pazar 09:13
  • İskele’de Şiddet Olayı: Tartışma Ciddi Yaralanmayla Sonuçlandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:22
  • İskele’de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:18
  • Merhum Milletvekili Ahmet Elbasan 23. Ölüm Yıldönümünde Anılacak19 Eylül 2024 Perşembe 12:43
  • İskele’de “Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulu Toplantısı” yapıldı16 Eylül 2024 Pazartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti