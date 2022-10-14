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Triatloncular Alanya’da

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Triatloncular Alanya’da
Triatloncular Alanya’da

Triatlon Federasyonu’na bağlı sporcular Alanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası 31.Alanya Triatlonu’nda yarışacak.

Mine Devrim, Ersun Hasan, Tuğcan Özkızan, Şevki Ahcıhoca, Erim Debreli, Deniz Kalıbçıoğlu, Melda Ünal, Buğra Korahan, Kemal Elektrikçi ve Hüseyin Arhan’dan oluşan takım 16 Ekim Pazar günü yapılacak yarışta iyi bir derece için mücadele verecek.

Alanya triatlonunda sporcular, 750 metre kulaç attıktan sonra, 20 kilometre pedal çevirecek ve 5 kilometrelik koşu parkurundan oluşan sprint mesafeyi iyi bir zamanla bitirmeye çalışacak.

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