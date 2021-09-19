Triatlonda sezonun final yarışı İskele’de muhteşem bir organizasyon ile gerçekleşti

Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son yarışı bugün (19 Eylül Pazar) İskele’de Noyanlar sponsorluğunda gerçekleşti. Noyanlar İskele Triatlonu’nda olimpik mesafede 14, sprint mesafede 35 ve olimpik takım olarak da 7 ekip mücadele etti.
İskele’de makenzi plajında gerçekleşen yarışta sprint mesafede sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonun en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Kemal Elektrikçi oldu.
Olimpik mesafede sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşma mücadelesi verdi. Olimpik triatlonun birincisi ise yine Ares Spor Kulübü’nden Buğra Korahan oldu.
ÖDÜLLER BAKAN ARIKLI’DAN
Sezonun final yarışında sporculara ödülleri spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı takdim etti. Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ve Sertaç Bozatlı’nın hazır bulunduğu yarışmada kadınlar kategorisinde ise sprint mesafede Tüfekçi’den Mine Devrim, olimpik kadınlardan Ares’ten Ayşa Küçükakça zafere ulaşan sporcular oldu.
Yarışta dereceler şöyle oldu:
Olimpik triatlon
1
Buğra Korahan
Ares S.K.
30-39
Male
2:08:07.4
2
Hüseyin Arhan
Ares S.K.
30-39
Male
2:10:08.4
3
Berk Bağrıkara
Aspava S.K.
18-29
Male
2:14:28.3
4
Şevki Ahçıhoca
Aspava S.K.
40-49
Male
2:17:34.3
5
Emre Özbilge
Ares S.K.
30-39
Male
2:26:12.8
6
Emre Yazıcı
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
2:26:33.6
7
Ayşa Küçükakça
Ares S.K.
18-29
Female
2:31:15.0
8
Erkan Uyar
Ares S.K.
40-49
Male
2:36:25.5
9
Özgür Eroğlu
Aspava S.K.
40-49
Male
2:38:46.9
10
Onur İstillozlu
Tüfekçi S.K.
40-49
Male
2:40:05.0
11
Yankı Karadağlı
Aspava S.K.
40-49
Male
2:51:44.0
11
Cemal Abohorlu
Aspava S.K.
50+
Male
2:51:44.0
13
Görkem Bulunç
Ares S.K.
40-49
Male
2:52:19.0
14
Serkan Benzinci
Ferdi
40-49
Male
3:06:02.7
Sprint Triatlon
1
Kemal Elektrikçi
Ares S.K.
20-29
Male
1:06:38.1
2
Ekrem Kaide
Aspava S.K.
30-39
Male
1:08:42.5
3
Tuğcan Özkızan
Tüfekçi S.K.
20-29
Male
1:09:20.8
4
Cemal Özulu
Ares S.K.
20-29
Male
1:09:35.2
5
Erim Debreli
Ares S.K.
30-39
Male
1:09:41.4
6
Yusufcan Şensoy
Ares S.K.
14-19
Male
1:10:05.2
7
Ersun Hasan
Tüfekçi S.K.
20-29
Male
1:12:11.2
8
Deniz Kalıbcıoğlu
Ares S.K.
30-39
Male
1:12:21.9
9
Özgü Özyiğit
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
1:17:33.3
10
Emir Turalı
Aspava S.K.
14-19
Male
1:17:51.9
11
Hasan Deniz
Aspava S.K.
30-39
Male
1:18:34.2
12
Görkem çzbilen
Ferdi
30-39
Male
1:19:11.7
13
Mine Devrim
Tüfekçi S.K.
20-29
Female
1:19:20.9
14
Kemal Taşçı
Ares S.K.
30-39
Male
1:19:28.0
15
Kerem GüneŞer
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
1:20:00.5
16
Osman Sarper
Ferdi
30-39
Male
1:20:14.0
17
Enis Alçıcı
Ares S.K.
14-19
Male
1:20:20.7
18
Ferhat Bakay
Tüfekçi S.K.
40-49
Male
1:20:29.5
19
Ahmet İskender
Ares S.K.
14-19
Male
1:21:28.3
20
Ali Dükyancı
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
1:24:08.2
21
Aslı Simay Yazıcı
Tüfekçi S.K.
30-39
Female
1:24:10.4
22
Mahmut Fehmioglu
Ares S.K.
20-29
Male
1:24:30.7
23
Artem Drozd
Ferdi
30-39
Male
1:25:41.2
24
Begenc Kurbanov
Ares S.K.
20-29
Male
1:26:29.8
25
Emine Sevil Demirkıran
Ares S.K.
14-19
Female
1:26:36.0
26
Mustafa Korkut
Aspava S.K.
50+
Male
1:27:09.1
27
Hasan Karşılı
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
1:29:01.7
28
Ayer Alçıcı
Ares S.K.
14-19
Male
1:30:16.3
29
Asaf Yiğitturk
Asafyiğittürk
20-29
Male
1:31:08.3
30
Anastasia Chernova
Aspava S.K.
30-39
Female
1:31:37.6
31
Fiona Addington
50+
Female
1:31:55.7
32
Zeynep Düzenli
Aspava S.K.
14-19
Female
1:32:57.5
33
Doğuş Arman
Tüfekçi S.K.
30-39
Male
1:39:21.9
34
Buse Bağrıkara
Aspava S.K.
14-19
Female
1:43:08.0
35
Göksu Özcezarlı
Ares S.K.
20-29
Female
1:44:57.3
Olimpik Takım
1
Kutay Telekom
Doğukan- Bora-Hakan
1:54:44.3
2
Pacemaker'scyprus
Mert-Okan Ersan
1:56:02.5
3
Tri team
Emre-Mehmet-Halil
2:00:15.0
4
Apollo 13
Ahmet- Arif-Suna
2:09:12.1
5
All Of A Sudden
Nermin-Reşat-Nuran
2:14:35.9
6
Famagusta Team
Halil-Salih-Olçar
2:31:46.0
7
Cevdet Tınazcı
İbrahim-Serkan-Cevdet
2:54:21.3
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