Trodos Dağları Avrupa’nın Önemli Floralarından

Güney Kıbrıs’ta yer alan Trodos dağlarının, çok sayıda endemik ve nadir bitki örtüsü bulunması dolayısıyla, Avrupa’nın en önemli dağ florası habitatlarından biri olduğu ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi, Rum Jeolojik Araştırmalar Departmanının açıklamasına dayanarak, bununla ilgili temel ekolojik faktörleri, jeolojik tabaka, topografya, yükseklik farkları ve komşu dağlardan uzun süre izole olmak olarak sıraladı.