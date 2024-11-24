Trodos'a ilk kar düştü

Trodos’taki ilk karın bugün düşmeye başladığı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Trodos’a ilk kar bugün düşerken Rum Meteoroloji Dairesi’nin tahminleri de doğrulanmış oldu.

Trodos’taki kar yağışı, vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve videolarla da görüntülendi.

Haberde ayrıca, Rum Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli fırtına için yayımladığı sarı alarmın bu sabah 04.00 ile bu akşam gece yarısına kadar geçerli olduğu anımsatıldı.