Trodos’a kar, Baf’a şiddetli dolu

Trodos dağlarına dün kar yağdığı, Baf’ta da dolu yağışının etkili olduğu haber verildi.

Fileleftheros, Cumartesi günü havanın güneşli ve sıcak olması nedeniyle kolsuz kıyafetleriyle dolaşan Rumların, dün sesli-görüntülü ve elektronik medyaya yansıyan kar ve dolu haberlerini sahte zannettiğini yazdı.

Gazete “Gökler yarıldı, yollar kapandı, bazı yollarda sadece 4 çekerli veya tekerlerine zincir takılmış araçlar seyredebildi” vurgusunu yaptı.

Politis de bu bilgilere ek olarak Baf bölgesinde gözlemlenen şiddetli dolu nedeniyle çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığını bildirdiği haberinde bugün ve yarın da benzer hava şartlarının etkili olmasının beklendiğini kaydetti.