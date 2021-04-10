Trodos'a kar yağdı

Güney Kıbrıs’ta dağlık kesimlerde ve özellikle Trodos’ta kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Rum haber kaynakları, dağlık kesimlerde ve özellikle Trodos’a yağan karın, dağların yeniden beyaza bürünmesine neden olduğunu belirtti.
Foto:Arşiv
Güney Kıbrıs’ta dağlık kesimlerde ve özellikle Trodos’ta kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Rum haber kaynakları, dağlık kesimlerde ve özellikle Trodos’a yağan karın, dağların yeniden beyaza bürünmesine neden olduğunu belirtti.
Foto:Arşiv
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