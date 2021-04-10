  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Trodos'a kar yağdı

» »
Güney Kıbrıs’taki Trodos Dağları’na kar yağdığı haber verildi.
Trodos'a kar yağdı

Güney Kıbrıs’ta dağlık kesimlerde ve özellikle Trodos’ta kar yağışının  etkili olduğu belirtildi.

Rum haber kaynakları, dağlık kesimlerde  ve özellikle Trodos’a yağan karın, dağların yeniden beyaza bürünmesine neden olduğunu belirtti.

Foto:Arşiv

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'de Genel Sekreter Hasipoğlu oldu!10 Nisan 2021 Cumartesi 13:35
  • UBP Genel Sekreterini seçiyor10 Nisan 2021 Cumartesi 13:05
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?10 Nisan 2021 Cumartesi 12:58
  • UBP'de Kurultay Ekim'de10 Nisan 2021 Cumartesi 12:56
  • Bafra Gıda çocukların yüzünü güldürecek 10 Nisan 2021 Cumartesi 11:58
  • Kısa devre aracı kül etti10 Nisan 2021 Cumartesi 11:43
  • YDP Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor10 Nisan 2021 Cumartesi 11:14
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:30
  • Kayıp Fatma Taşkın aranıyor!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:25
  • 11 kişinin Güney'e kaçmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı!10 Nisan 2021 Cumartesi 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti