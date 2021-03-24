Trodos’a kar yağıyor, yollar kapandı!

Trodos'a giden bazı yollar kar ve buz nedeniyle kapandı. Rum polisi Platres, Karvounas ve Prodromos'tan Trodos'a giden yolların sadece dört tekerlekten çekişlere ve kar zinciri olan araçlara açık olduğu konusunda uyardı. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Trodos'a giden bazı yollar kar ve buz nedeniyle kapandı. Rum polisi Platres, Karvounas ve Prodromos'tan Trodos'a giden yolların sadece dört tekerlekten çekişlere ve kar zinciri olan araçlara açık olduğu konusunda uyardı. Bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Fotoğraf: Christos Theodorides/Cyprus Mail