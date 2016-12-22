Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Trodos’a tüm yollar kapatıldı.

Kıbrıs Rum trafik polisi tüm sürücüleri, dağ yolları ile birlikte, köy yollarını kullanırken çok dikkatli olmalarını konusunda uyardı.

Kar kalınlığının Olympus tepesinde 45 santim, Trodos meydanında da 35 santim olduğunu açıklayan polis, tüm bölgede kötü havanın etkili olduğunu, Limasol’a yakın dağlık bölgelerde toprak ve taş kaymalarına olduğu bildirildi.

Son 24 saat içerisinde iki ölümlü trafik kazasının yaşandığını, bildiren polis Trodos’a giden tüm yolların kapatıldığını duyurdu.

Zincirli arazi araçlarına açık olan yollar:

Lefkoşa;

Lazanion-Machera

Limasol;

Karvouna-Kyperounta-Chantrion

Moniatis-Platres

Platres-Trooditissas

Baf;

Kakopetria-Karvouna

Kakopetria-Pinewood-Pedoula

Pedoula-Prodromos-Platres

Prodromos-Lemithou

Pedoula-Kykkos

Yolda buzlanma nedeniyle tehlike arz eden yolar:

Baf;

Orkonta-Kalopanagiotis

Kalopanagiotis-Grakion-Kykkos

Prodromos-Lemithou-Paliomilou-Agios Demetriou

Pedoulas-Moutoulla

Kakopetria-Spilia-Ayia Irini

Kampos-Kykkos-Milikouriou

Toprak ve taş kayması nedeniyle tehlike arz eden yollar:

Lefkoşa;

Gouri-Lazanion-Machera-Kionion

Limasol;

Moniatis-Platres

Fylagra-Karvouna

Paramytha-Kalo Chorio

Kampos-Kykkos