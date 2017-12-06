Trodos’a yılın ilk karı yağdı

Rum haber kaynaklarına göre Rum polisi, bölgeye gidecek olanları kar lastiği kullanmaları veya zincir takmaları konusunda uyardı.
Bölgede hava sıcaklığının yarından itibaren normal seviyeye geleceği de kaydedildi.
Rum haber kaynaklarına göre Rum polisi, bölgeye gidecek olanları kar lastiği kullanmaları veya zincir takmaları konusunda uyardı.
Bölgede hava sıcaklığının yarından itibaren normal seviyeye geleceği de kaydedildi.
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