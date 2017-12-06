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Trodos’a yılın ilk karı yağdı

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Trodos’a yılın ilk karı yağdı
Bölgede havanın dünden itibaren hızla soğumasının ardından Trodos’a sezonun ilk karı yağdı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum polisi, bölgeye gidecek olanları kar lastiği kullanmaları veya zincir takmaları konusunda uyardı.

Bölgede hava sıcaklığının yarından itibaren normal seviyeye geleceği de kaydedildi.

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