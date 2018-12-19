Trodos'ta ilk kar yağdı

Kışın ilk karları Troodos dağına ulaştı, tüm Kıbrıs'ta şiddetli hava koşulları nedeniyle sarı alarm verildi.
Trodos dağlarındaki manzara, ince bir kar tabakası ve kar tabakası içeriyor.
Çarşamba günü, adanın etrafındaki birçok yerel alanda artan yağmur suyu ve izole gök gürültülü fırtınalarla kısmen bulutlu olacak. Salıdan Çarşamba gününe kadar saat 17.00'de yayınlanan bir hava durumuna göre, yağmur birikiminin 24 saat içinde 55 milimetreyi geçmesi bekleniyor.
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