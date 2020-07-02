Trodos’ta Nadir Görülen Orkide Çiçek Açtı

Trodos dağlarındaki ulusal orman parkında, nadir görülen bir orkide türünün çiçek açtığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Epipactis condensate” türü orkidenin Kıbrıs için nadide bir orkide türü olduğunu ve Temmuz-Ağustos aylarında çiçek açtığını yazdı.
Orkidenin Güney Kıbrıs’ta yalnızca Trodos’taki ulusal orman parkındaki 1500-1900 metre yükseklikteki karaçam ormanları ile kayalık yerlerde bulunduğu belirtildi.
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