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Trodos'ta yoğun kar yağışı

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Troodos Dağları'nda kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı.
Trodos'ta yoğun kar yağışı

Kıbrıs’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Pazartesi ve Salı gecesi Troodos Dağları'nın zirvelerine daha fazla kar yağışı beklenirken, alçak kesimlerde dolu ve yağmur etkili olacak.

Pazartesi sabahı itibarıyla Troodos Dağları’nın en yüksek noktalarındaki kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 14, kıyılarda 15 ve dağlık alanlarda 4 dereceye kadar çıkacağını açıkladı.

Gece saatlerinde yerel yağışların yanı sıra dağlık bölgelerde daha fazla kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar gece boyunca iç kesimlerde 4, kıyılarda 8 ve dağlık alanlarda -1 dereceye kadar düşecek. Ayrıca, dağlar ve bazı iç kesimlerde don olayı bekleniyor.

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