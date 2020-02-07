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Trodos’ta yollar kapatıldı

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Trodos’ta yollar kapatıldı
Trodos’ta yollar kapatıldı

Kar yağışı ve taş kayması nedeniyle Trodos”ta yolların kapatıldığı bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi, Trodos’a giden yolların kar yağışı nedeniyle sadece kaymayı önleyici zincirlerle donatılmış veya dört çeker araçlara açık olduğunu söyledi.

(Prodromos – Troodos, Platres – Troodos, Karvounas – Troodos).

Ayrıca taş kayması nedeniyle Louvara-Gerasa yolunda bir şeritin kapalı olduğu belirtildi..

Sürücülerin özellikle dikkatli olmaları, düşük ve güvenli hızlarda sürmeleri ve araçlarını güvenli bir mesafede tutmaları konusunda çağrı yapıldı.

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