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Trodos’taki saldırı Rum polisinin incelemesinde

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Trodos’taki saldırı Rum polisinin incelemesinde
Rum Polisi Basın Subayı Andreas Angelidis, 2015 yılında Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verdikleri gerekçesiyle 16 öğrenci hakkında cezai kovuşturma başlatıldığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, 16 Kasım 2015’te meydana gelen Kıbrıslı Türklerin araçlarına zarar verme olayına ilişkin 16 öğrencinin mahkemeye sevk edildiklerini yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Angelidis konuya ilişkin açıklamasında, 16 öğrenci hakkında üç ayrı dosya hazırladıkların ve Başsavcı’ya gönderdiklerini, Başsavcı’nın da söz konusu kişiler hakkında cezai kovuşturma başlatılması talimatını verdiğini söyledi.

Angelidis ayrıca, 6-7 Şubat tarihlerinde Trodos’taki bir otelin park yerinde bulunan beşi Kıbrıslı Türklere biri de Kıbrıslı Rumlara ait altı araca yönelik saldırıların titizlikle ve ciddiyetle araştırılmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

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