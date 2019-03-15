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Tropikal fırtına felaketi: 126 kişi öldü

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Orada büyük kayıp var
Tropikal fırtına felaketi: 126 kişi öldü

Tropikal fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Mozambik'te 66, Malavi'de 56 ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağış ve fırtınadan 800'den fazla kişi etkilenirken, yaklaşık 100 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Tropikal fırtınanın su ve elektrik sistemleri başta olmak üzere birçok altyapı sorununa neden olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgeler için uluslararası birçok kurum yardım kampanyası başlatırken mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

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