  • BIST 2.326,29
  • Altın 910.412
  • Dolar 14.7148
  • Euro 16.0459
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı

» »
Yeni bir araştırma; koruma altındaki Panama Yağmur Ormanları'nda yaşayan bazı türlerin 40 yıldan biraz fazla bir süre içinde yüzde 90 oranında azaldığını ortaya çıkardı.
Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı

Araştırmacılar, Panama Şehri’ne yaklaşık 15 mil uzaklıktaki 55.000 dönümlük bir milli park olan Parque Nacional Soberanía’da uzun vadeli kuş popülasyonu sayılarını incelediler. Veriler, 1977 ve 2020 yılları arasında Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından milli parkta yapılan yıllık kuş araştırmalarından alındı.

57 kuş türünden 35’inin sayılarının yarı veya daha fazla azaldığını, dokuz türün ise yüzde 90 veya daha fazla azaldığını gördüler.

Araştırmacılar, düşüşlerin nedenlerini kesin olarak belirtemeseler de değişen yağış miktarları, gıda mevcudiyeti ve üreme oranları gibi olası açıklamaların iklim değişikliğine bağlı olabileceğini söylüyorlar.

1977’DEN BERİ ARAŞTIRILIYOR

Illinois Üniversitesi Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Bölümü’nden (NRES) Henry Pollock, “Bu çok şaşırtıcıydı. Bunların çoğu, en az 50 yıldır büyük bir arazi kullanımı değişikliği yaşamamış 22.000 hektarlık bir milli parkta iyi durumda olmasını bekleyeceğiniz türler” dedi.

Parque Nacional Soberanía’da 30 yıldan fazla bir süredir kuşları araştıran ortak yazar Jeff Brawn ise “Tabii ki, sadece bir park. Tüm bölgeye genelleme yapıp gökyüzünün düştüğünü söyleyemeyiz, ancak bu oldukça endişe verici” dedi.

Ekip, düşüşün en çok uç türler için belirgin olduğunu söylüyor. Çoğunda yüzde 90 veya daha fazla azalma görüldü.

İncelemeler, 1977’de bir Illinois Üniversitesi öğretim üyesinin yılda iki kez kuş örnekleme çalışmasıyla başlıyor. O zamandan beri, araştırmacılar yağışlı ve kurak mevsimlerde sis ağları kurmak için her yıl parka gittiler.

Sis ağları kuşları nazikçe dolaştırarak, ekibin onları dikkatlice tanımlamasına, ölçmesine olanak tanıyor. 44 yılı aşkın bir süredir ve 84.000’den fazla örnekleme saati boyunca, araştırmacılar yaklaşık 150 türü temsil eden 15.000’den fazla benzersiz kuşu yakaladılar.

35 TÜRDE YARI YARIYA AZALMA

Bu türlerin 57’sini izlemek için yeterli veri topladılar. 44 yıllık verileri inceledikten sonra, araştırmacılar 40 türde yüzde 70 düşüş kaydetti, 35 tür ise başlangıçtaki sayılarının en az yarısını kaybetti. Sadece iki tür arttı.

Pollock, “Şu anda, tropikal kuş popülasyonlarında neler olup bittiğine dair elimizdeki tek pencere bu” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sonuçlarımız, bunun bölge genelinde olup olmadığı sorusunu akla getiriyor, ancak ne yazık ki buna cevap veremiyoruz. Bunun yerine, çalışmamız tropiklerdeki veri eksikliğini ve bu uzun vadeli çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.”

Araştırmacılara göre, herhangi bir habitattan kuş kaybı tüm ekosistemin bütünlüğünü tehdit edebilir. Bir 2017 çalışmasına göre; daha az kuş, ağaçların yenilenmesini tehdit edebilir ve ormanın tüm yapısını etkileyebilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sisam Adası Sabaha Kadar Yandı, Yaralılar Var30 Mart 2022 Çarşamba 19:29
  • Araştırma: Ormanlar, karbon depolamaktan fazlasını yapıyor30 Mart 2022 Çarşamba 12:02
  • İklim Krizi: Dünyanın en büyük mercan kayalığı sisteminde yeni bir beyazlaşma felaketi27 Mart 2022 Pazar 16:59
  • Eriyen 1200 Kilometrekarelik Buz Sahanlığı Endişelendiriyor27 Mart 2022 Pazar 13:54
  • Karadeniz Kıyılarında Olağan Dışı Yunus Ölümleri27 Mart 2022 Pazar 10:55
  • Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekildi26 Mart 2022 Cumartesi 13:08
  • Turistleri aç bırakan martılara ‘su tabancası’yla çözüm24 Mart 2022 Perşembe 19:50
  • Su savaşları mı doğa savaşları mı?23 Mart 2022 Çarşamba 11:52
  • 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu: Avrupa’da Havası En Kirli Kent Iğdır22 Mart 2022 Salı 22:59
  • NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi22 Mart 2022 Salı 22:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti