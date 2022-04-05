Tropikal kuşlar 40 yıl içinde yüzde 90 oranında azaldı

Yeni bir araştırma; koruma altındaki Panama Yağmur Ormanları'nda yaşayan bazı türlerin 40 yıldan biraz fazla bir süre içinde yüzde 90 oranında azaldığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Panama Şehri’ne yaklaşık 15 mil uzaklıktaki 55.000 dönümlük bir milli park olan Parque Nacional Soberanía’da uzun vadeli kuş popülasyonu sayılarını incelediler. Veriler, 1977 ve 2020 yılları arasında Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından milli parkta yapılan yıllık kuş araştırmalarından alındı.

57 kuş türünden 35’inin sayılarının yarı veya daha fazla azaldığını, dokuz türün ise yüzde 90 veya daha fazla azaldığını gördüler.

Araştırmacılar, düşüşlerin nedenlerini kesin olarak belirtemeseler de değişen yağış miktarları, gıda mevcudiyeti ve üreme oranları gibi olası açıklamaların iklim değişikliğine bağlı olabileceğini söylüyorlar.

1977’DEN BERİ ARAŞTIRILIYOR

Illinois Üniversitesi Doğal Kaynaklar ve Çevre Bilimleri Bölümü’nden (NRES) Henry Pollock, “Bu çok şaşırtıcıydı. Bunların çoğu, en az 50 yıldır büyük bir arazi kullanımı değişikliği yaşamamış 22.000 hektarlık bir milli parkta iyi durumda olmasını bekleyeceğiniz türler” dedi.

Parque Nacional Soberanía’da 30 yıldan fazla bir süredir kuşları araştıran ortak yazar Jeff Brawn ise “Tabii ki, sadece bir park. Tüm bölgeye genelleme yapıp gökyüzünün düştüğünü söyleyemeyiz, ancak bu oldukça endişe verici” dedi.

Ekip, düşüşün en çok uç türler için belirgin olduğunu söylüyor. Çoğunda yüzde 90 veya daha fazla azalma görüldü.

İncelemeler, 1977’de bir Illinois Üniversitesi öğretim üyesinin yılda iki kez kuş örnekleme çalışmasıyla başlıyor. O zamandan beri, araştırmacılar yağışlı ve kurak mevsimlerde sis ağları kurmak için her yıl parka gittiler.

Sis ağları kuşları nazikçe dolaştırarak, ekibin onları dikkatlice tanımlamasına, ölçmesine olanak tanıyor. 44 yılı aşkın bir süredir ve 84.000’den fazla örnekleme saati boyunca, araştırmacılar yaklaşık 150 türü temsil eden 15.000’den fazla benzersiz kuşu yakaladılar.

35 TÜRDE YARI YARIYA AZALMA

Bu türlerin 57’sini izlemek için yeterli veri topladılar. 44 yıllık verileri inceledikten sonra, araştırmacılar 40 türde yüzde 70 düşüş kaydetti, 35 tür ise başlangıçtaki sayılarının en az yarısını kaybetti. Sadece iki tür arttı.

Pollock, “Şu anda, tropikal kuş popülasyonlarında neler olup bittiğine dair elimizdeki tek pencere bu” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sonuçlarımız, bunun bölge genelinde olup olmadığı sorusunu akla getiriyor, ancak ne yazık ki buna cevap veremiyoruz. Bunun yerine, çalışmamız tropiklerdeki veri eksikliğini ve bu uzun vadeli çalışmaların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.”

Araştırmacılara göre, herhangi bir habitattan kuş kaybı tüm ekosistemin bütünlüğünü tehdit edebilir. Bir 2017 çalışmasına göre; daha az kuş, ağaçların yenilenmesini tehdit edebilir ve ormanın tüm yapısını etkileyebilir.