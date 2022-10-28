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Troulloi Köyünde 4 Kıbrıslı Türk’e Ait Olduğu Düşünülen Kalıntılara Ulaşıldı

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KŞK’nın Kayıpları Bulma Çalışmaları Sürüyor
Troulloi Köyünde 4 Kıbrıslı Türk’e Ait Olduğu Düşünülen Kalıntılara Ulaşıldı

Larnaka’ya bağlı Troulloi köyünde 1964 yılında kaybolan 4 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı..

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, BRT’ye yaptığı açıklamada kimliklendirmenin 5-6 ayı bulabileceğini söyledi.

Müftüzade, “Bu kalıntıların DNA testleri yapılacak ve sonra kimlikleri tespit edilecek. Örnekleri ilk etapta ara bölgede olan laboratuvara göndeririz; sonra da Amerika’daki bir laboratuvara gönderilir. Neredeyse yüzde 99.9 netice alınır. İnşallah kısa bir sürede öğreneceğiz. 5-6 aylık bir süreç sonra umut ederiz ki kimliklendirme yapılır.” dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, Turulli köyündeki kazı çalışmalarına, kayıpların bir kuyuda olduğu bilgisi üzerine Ağustos ayında başladı.

Söz konusu alan önce iş makineleriyle kazıldı; 11’inci metrede kalıntılara ulaşıldı…

Hakkı Müftüzade, bulunan kalıntılara zarar vermemek adına elle kazıya başlandığını söyledi.

Müftüzade, “Kayıp Şahıslar Komitesi, iki toplumlu bir hüviyete sahiptir. Esasında 2006 yılında bu hüviyete kavuştu. Birleşmiş Milletler uhdesinde görev yapıyoruz. Kıbrıslı Türk üye, Kıbrıslı Rum üye ve BM Genel Sekreteri’nin atadığı üçüncü üye var. Tüm kararlar beraber alınır.. Araştırmalar iki toplumlu olarak yapılıyor.” dedi.

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda bugüne kadar toplam bin 27 Türk ve Rum kayba ulaşıldı ve kimliklendirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, yürütülen çalışmalar ve kimliklendirme çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı:

Müftüzade, Kıbrıslı Türk kayıp sayısının 492, kimliklendirilen Kıbrıslı Türk sayısının ise 292 olduğunu söyledi.
Müftüzade, “Kayıp Kıbrıslı Rumlar’ın sayısı bin 510, kimliklendirilen ise 735’tir.. Toplamda, bin 27 Türk ve Rum kayıp kimliklendirilmiştir. Bu yüzde 50’nin üzerinde bir orandır” dedi.

Müftüzade, bu yıl Dilekkaya’da 4, Gazimağusa’da 1, Paşaköy’de 2, Güzelyurt’ta 1, Yeniceköy’de 1, Esentepe’de 1, İmiya’da 1 ve Turulli’de de 4 kalıntıya ulaşıldığı bilgisini de paylaştı..

Müftüzade “Kayıp Milletvekilimiz Cengiz Ratip ve arkadaşının muhtemel gömü yerinde bir kazı çalışması yaptık Poli’ye yakın ama maalesef kalıntılara ulaşamadık. Başka bir çalışmamız var o çalışmamız devame tmektedir ve kazıyı tekrar başka bir yerde başlatacağız..”

Hakkı Müftüzaede, hassas bir görev yürüttüklerini belirtirken, kayıplarla ilgili bilgi sahibi olanlara da çağrı yaptı:

Müftüzade, kayıp yakınlarına ve kendilerine bilgi vermek isteyen kişilere çağrıda bulunarak, 181 numaralı telefon hattından ulaşabileceklerini söyledi.

Müftüzade, “Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Baf bölgesinde yakın zamanda bir kazı başlatacağız. 4-5 kayıp Kıbrıslı Türk’ün muhtemel gömü yeri bilgisi var. Yakın zamanda orada kazıya başlayacağız. Bu görev çok hassas bir görevdir” dedi.

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