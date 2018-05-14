Troya efsanesi DAÜ’de hayat buldu

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen gösteri, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 20:30’da, DAÜ Stadyumu’nda hayat buldu. Mustafa Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen gösteride 56 kişilik dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle performans sergiledi. İki perdelik dans gösterisinde ilk perde 5 sahneden, ikinci perde ise 8 sahneden oluştu.

Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinliğe KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğg. Tevfik Algan, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, GKK Komutan Yardımcısı Tuğg. Cemal Volkan, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Ertuğrul Demirci, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden ve askeri protokolden çok sayıda temsilci katıldı.

DAÜ Anadolu Ateşi Dans Akademisi Açılacak

Gösteri öncesinde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Mustafa Erdoğan ve ekibini DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tarihten kesitlerin canlandırılacağı Troya efsanesi ile son derece güzel bir gece geçirileceğinden şüphe duyulmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Osam uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ve Anadolu Ateşi’nin değerli sanatçılarını kadrosunda barındıracak olan DAÜ Anadolu Ateşi Dans Akademisi’nin açılması yönünde iş birliği protokolü imzaladıklarını bildirerek, sahip olduğumuz kültürü diğer nesillere de aktarmanın üniversitenin bir diğer vizyonu olduğunu bildirdi.

Mustafa Erdoğan ise yaptığı açıklamada geçen sene de DAÜ’de gösteri gerçekleştirdiklerini ve yine yoğun katılım olduğunu belirterek Kıbrıs Türk Halkı’nın eğlence kültürlerinin yüksek olduğunu ve dolayısı ile iyi dans edebileceklerine inandığını belirtti. Erdoğan, tamamı Kıbrıslı’lardan oluşan bir Anadolu Ateşi ekibi kurmayı planladıklarını belirterek, 4 – 30 yaş arası herkesin bu ekibe katılabileceğini ve DAÜ ile KKTC’ye yakışır bir okul kuracaklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam, Erdoğan’a üzerinde Kıbrıs kapısı motifi bulunan bir pano takdim etti.