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Troya efsanesi DAÜ’de  sahnelenecek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Anadolu Ateşi dans topluluğu tarafından sahnelenen Troya efsanesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Troya efsanesi DAÜ’de  sahnelenecek

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen gösteri, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 20:30’da, DAÜ Stadyumu’nda sahnelenecek.
Mustafa Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilecek olan gösteride 56 kişilik dans ekibi yaklaşık iki saat süreyle performans sergileyecek. İki perdelik dans gösterisinde ilk perde 5 sahneden, ikinci perde ise 8 sahneden oluşuyor. DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada halka açık ve ücretsiz olarak sahnelecek olan gösteriye tüm halkın davetli olduğu bildirildi. 

Troya Hakkında:
Batı uygarlığı kültürel mirasını, hiçbir şeye borçlu olmadığı kadar Troya efsanesine borçludur. M.Ö. 1180 yılında gerçekleştiği varsayılan bu öykü yine Anadolulu bir ozan tarafından insanlığın belleğine kazınmıştır. İzmir doğumlu ozan Homeros tarafından ölümsüz yapıtları İlyada ve Odysseia ile yazılı hale getirilen bu öykü bütün dünya edebiyatının da en tanınan yapıtları arasına girmiştir. Öyle ki bütün kutsal kitaplar kadar önemli ve etkin bir yere sahiptir ve tarih boyunca bütün ulusların tarih yazıcılarının en çok merak ettiği gizemli bir serüvene dönüşmüştür. 
Üç bin yıllık bir tarihi içeren bu merak, araştırma ve gezilere son noktayı koyan; Troya’yı yeniden tarih sahnesine çıkaran ve efsaneyi gerçek bir tarih haline getiren Alman arkeolog Heinrich Schliemann oldu. Rivayetlerin gizemli seslerine sığınarak el yordamı ile bulunan ve büyük serüvenlerle yurtdışına çıkarılan insanlık hazineleri, çağdaş arkeolojinin de temellerinden birine dönüştü. Schliemann bize şunu öğretti: “Harabelerden yükselen sesler bize ait geçmişin sesleridir.” Geçmişin seslerini duymayanlar, geleceğin sesini duyamazlar.  Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat veriyor. Sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Troya, Hitit Kralı Tuthalia’dan, Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’den Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehri. Troya yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık mistik bir düşün yeniden hayat buluşu…Anayurdundan bütün insanlığa. Troya’da zaman, Troya’da mekan, Troya’da aşk ve sınırsallık…Yitik bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir çalışma, görmezden gelinen tarihe karşı bir tarih ve müzikal bir başkaldırı.

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