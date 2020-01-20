TRT Akademi DAÜ İletişim Fakültesi’nde eğitim verdi

TRT mensupları tarafından DAÜ İletişim Fakültesi’nde verilen eğitimler üç ayrı başlık altında gerçekleştirildi. Yönetmen Zeynep Keçeciler ve Görüntü Yönetmeni Ahmet Ferah belgesel eğitimi, Editör Gökhan Sunal televizyon haberciliği ve Editör İbrahim Acar internet haberciliği üzerine eğitim verdi. Eğitimler atölye çalışması şeklinde gerçekleştirildi.

Eğitim atölyelerinin açılış konuşmalarını, DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ve TRT Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Cantürk gerçekleştirdi. Prof. Dr. Pulhan, DAÜ’ye destek veren TRT mensuplarına, bütün bu çalışmalar boyunca katılımcılara verecekleri katkıdan dolayı özel olarak teşekkürlerini sundu.

TRT Akademi Hakkında Bilgi Verildi

Ardından TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir, TRT akademi hakkında bilgi içeren sunumunu geleceğin iletişim adaylarıyla paylaştı. TRT Akademi’nin 2018 Aralık ayında faaliyete geçtiğinden söz eden Özdemir, ilk olarak bu eğitim atölyelerinin Adana ve Samsun’da başladığını söyledi. Özdemir, özellikle iletişim mezunu öğrencilerine yönelik çalışmaların olduğunu belirtti. TRT sayfasında öğrencilerin “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasına ya da stajlara başvuru yapabileceklerini de belirten Özdemir, “Geleceğin İletişimcileri” yarışmasının 4 kategoriden (radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı, internet yayıncılığı) oluştuğunu ifade ederek, öğrencilerin istediği veya ilgi duyduğu alana göre istedikleri alana başvurabileceklerini dile getirdi.

“Öğrencilerimize Önemli Fırsatlar Yarattı”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TRT gibi köklü bir kurumu DAÜ’de ağırlamanın kendilerine gurur verdiğini dile getirerek, düzenlenen atölye çalışmalarının İletişim Fakültesi öğrencilerine önemli fırsatlar yarattığını belirtti. Öğrencilerin atölye çalışmalarında sektörde uzun yıllar deneyim edinen gazetecilerden, editörlerden ve yönetmenlerden eğitim aldığını vurgulayan Doç. Dr. Ersoy; ayrıca staj, iş olanakları, eğitim kampları ve TRT yarışmaları konusunda da bilgi edindiklerini vurguladı. Bu fırsatı kendilerine yaratan başta TRT kurumuna ve DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkür eden Doç. Dr. Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi olarak bu tür iş birliklerini artırarak devam edeceklerinin de müjdesini verdi.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir ve TRT Akademi Eğitim Sorumlusu Kutalmış Yiğit, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy eşliğinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. TRT Akademi Müdürü Ekrem Özdemir, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam’a DAÜ İletişim Fakültesi’nde TRT Akademi’nin uzman ekibi tarafından üç gün boyunca yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özdemir, ayrıca DAÜ ile TRT iş birliğinin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayarak DAÜ’de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. İlerleyen günlerde DAÜ’de eğitimlere devam edecekleri müjdesini de veren Özdemir, DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin TRT’de staj olanağı bulacağını vurguladı. TRT’nin her yıl organize ettiği Genç İletişimciler Yarışması hakkında da bilgi veren Özdemir, TRT Akademi Yaz Kampları için Kıbrıs’tan başvuru kabul edeceklerini kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, TRT gibi devlet kurumları ile olan iş birliğinin DAÜ öğrencilerine eğitim ve öğretim açısından önemli bilgi birikimi aktardığını ifade ederek, TRT Akademi ile DAÜ’nün vizyonunun ortak olduğunu belirtti. DAÜ olarak insana yapılan yatırımların en değerli yatırımlar olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Osam, verdikleri destekten dolayı TRT’ye teşekkür etti.