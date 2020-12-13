TRT Arabi muhabiri, Suriye'de öldürüldü

TRT Arabi muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolündeki El Bab bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.
TRT Arabi'ye telifle çalışan Suriyeli muhabir Hüseyin Hattab, Suriye'nin TSK kontrolünde bulunan El Bab ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Hüseyin Hattab'ın cansız bedeni, yakınları tarafından toprağa verildi. Cenaze töreni gece saatlerinde yapıldı. Hattab'ı hedef alan saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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