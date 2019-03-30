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TRT harcamalarıyla ilgili soruya 'ticari sır' yanıtı

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CHP Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a TRT’nin harcamalarını sordu, gelen yanıtta 'Konular ticari sır niteliğinde olduğundan program ücretleri verilememektedir' denildi.
TRT harcamalarıyla ilgili soruya 'ticari sır' yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CİMER ile bilgi edinme kanunu çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a TRT’nin harcamalarını ve hangi dizi ve yapımlara ne kadar ödendiğini sordu. Gelen yanıtta “Konular ticari sır niteliğinde olduğundan program ücretleri verilememektedir” denildi.

Gelen yanıta tepki gösteren Antmen “TRT halkın vergileriyle çalışan bir kamu kurumu. Yani halkın. Madem ticari sır diyerek halkın parasının nerelere verildiğini açıklamayacaksınız o zaman halktan vergi alınmasın, faturalardan TRT payı kaldırılsın ve bandrol ücretleri alınmasın” dedi.

TRT’nin her yıl vatandaşların cebinden 2 milyar parasının harcandığını ifade eden Antmen, “Elektrik faturalarından vatandaştan zorla para tahsil ediliyor. Kamu kaynakları bu kanala aktarılıyor. ‘Bu halktan topladığınız paraları kime veriyorsunuz? Kaç tane dizi yapıldı ne kadar verdiniz bu dizi ve programlara’ diye daha önce de sorduk. Aldığım yanıtta son 15 yılda TRT’nin 9527 yapıma para ödediğini öğrendik. Yani AKP iktidarında: 5005 iç yapım, 4465 dış yapım ve 57 sinema filmi çekilmiş. Bu defa çok net şekilde yıl yıl kaç program yapıldığını listeleyerek sorduk, bu iç ve dış yapımlara ne kadar ödediniz? dedik.  Meclise makamıma gelen yanıt; 'Ticari Sır.' Bu kabul edilecek şey değil” dedi.

TRT İKTİDAR PARTİSİNİN ÖZEL KANALI OLDU

Antmen açıklamasında TRT’nin 16-20 Mart arasındaki siyasi partilere ayırdığı lehte ve aleyhte haber sürelerine de yer verdi. Antmen yerel seçimler sürecinde 16-20 Mart arasında TRT’nin AKP ve MHP hakkında lehte 27 saat 3 dakika, CHP ve İYİP hakkında lehte 3 saat 29 dakika ve HDP hakkında lehte hiç haber yapılmadığını ifade etti.

Aynı tarihler arasında aleyhte haber sürelerine de değinen Antmen “16-20 Mart arasında TRT’de AKP ve MHP hakkında hiç aleyhte haber yapılmadı. CHP ve İYİ Parti hakkında 1 saat 21 dakika ve HDP hakkında 32 dakika aleyhte haber yapıldı. Vatandaşın parasını harcıyorsunuz! TRT’ye ödenen vergiler haram olsun! TRT’de 100 bin liradan fazla alan spikerler, 22 bin avro maaş alan temsilciler, iktidar propagandası yapan haftada 1 milyondan fazla ödenen diziler, Atatürk’e hakaret eden yapımlar var.  Bu paralar nereden alınıyor? İşçiden, köylüden, gençlerden, kadınlardan, emekliden ve ‘türedi’ dedikleri emeklilikte yaşa takılanlardan. Bu insanlardan para alınıyor ama bu insanlara hesap verilmiyor. Bu halkın günde 6 milyon, yılda 2 milyardan fazla parasını yiyor. Yani TRT günde 3743, ayda 112 bin, yılda 1 milyon 344 bin asgari ücretlinin maaşını yiyor. İşte o asgari ücretli milyonlar soruyor TRT’ye, halk soruyor ‘ne yaptın bizim paramızı?’ İktidar cevap veriyor ‘Sır’. Yani TRT’nin harcamaları sırra kadem basarken birilerini de zengin ediyor.

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