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Trt ve Radyo Vatan işbirliğinde eğitim ve ortak yayın yapılıyor

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Radyo Vatan arasında radyo kanallarının içerik ve çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik 2009 yılından itibaren belli aralıklarla yapılan ortak radyo yayınları bu yıl da gerçekleştirilecek
Trt ve Radyo Vatan işbirliğinde eğitim ve ortak yayın yapılıyor

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Radyo Vatan arasında radyo kanallarının içerik ve çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesine yönelik 2002 yılından beri devam eden eğitimler ve 2009 yılından itibaren belli aralıklarla yapılan ortak radyo yayınları bu yıl da gerçekleştirilecek.

Söz konusu eğitimler, dinleyici kitlesine en iyi şekilde hitap edebilmek amacıyla, radyo spikerlerinin Türkçeyi kullanma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik yapılıyor.  

Radyo Vatan’dan verilen bilgiye göre, bu yılki eğitimler, 1 -5 Nisan tarihleri arası yapılacak. TRT İzmir Radyosu spikerleri Deniz Noonan ve prodüktör Cumhur Özmakinacı tarafından verilecek eğitimlere toplam 10 spiker katılacak.

TRT FM’de hafta içi her gün 16.00 – 18.00 saatleri arasında yayınlanan “Tek Yön” programı, TRT FM – Radyo Vatan ortak yayını olarak beş gün boyunca Radyo Vatan stüdyolarından yayınlanacak. 

Böylelikle, KKTC’deki radyo dinleyicileri, beş gün boyunca TRT FM – Radyo Vatan ortak yayınında “Tek Yön” programını 87.5 ve 104.3 frekanslarından dinleme fırsatı bulacak. 

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