TRT'den sonra şimdi de o kanala tepki: "Yapmayın bak, Allah var, doğru haber verin" (VİDEO)

Türkiye günlerdir yangınlarla boğuşuyor.

Marmaris'te ise vatandaşlar doğru haber yapmadıkları için Işıkçılar tarikatının yayın organı TGRT'ye tepki gösterdi. Bölgede çekim yapan ekibe seslenen vatandaşlar, "doğru haber verin" diyerek TGRT'ye tepki gösterdi.

Bir vatandaş, TGRT muhabirine, "Yapmayın bak, Allah var. Doğru haber verin. İnsanlar perperişan. Bak yanıyor arka taraf. Helikopter gitti, uçak yok, hiçbir şey yok. Çoluğunuz var çocuğunuz var buraya tatile geliyorsunuz. Gelemeyeceksiniz, oksijen alamayacaksınız" diye seslendi.

İşte vatandaşların TGRT'ye tepki gösterdiği o anlar:

Öte yandan, Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesinde de dün TRT ekibi ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Hisarönülü vatandaşlar "Hisarönü kurtuldu demişsiniz dün" diyerek TRT ekibini yalan haber yapmakla suçlamıştı.

Yaşanan sözlü tartışma kısa süre içinde yumruklaşmaya dönüşmüştü.

Odatv.com