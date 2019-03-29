TRT'nin yayın akışı son dakikada değişti; Erdoğan, İstanbul adayları ile birlikte canlı yayında

RT Kurdi'de de aynı anda yayınlanacak program için kanalın yayın akışını değiştirdiği belirtiliyor. Kanalın normal yayın akışında Payitaht Abdülhamit dizisi görünüyor.

Erdoğan'a gazetecilerden yöneltilen ilk soru, "Bugün 8 miting gerçekleştirdiniz. Bu enerjiniz herhalde millete olan sevginizden kaynaklanıyor değil mi?" oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

59 il yaptık ve 59 ilin dışında da bugün tabii bu ilçelerimizle birlikte 29 tane de ilçe yapmış olduk. Yarın da 6 ilçe yapacağız. Böylece de 35 ilçeyle de bunu tamamlamış olacağız. Fakat bu arada gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Bey olsun gerek Ankara’da Mehmet Özhaseki Bey olsun, İzmir’de Nihat bey olsun, bütün arkadaşlarım ilçe belediye başkanlarıyla birlikte gerçekten çok yoğun bir performansı ortaya koydular. Kaldı ki bizim bu seçimlerdeki bir özelliğimiz de Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir performans izledik. Çünkü çalışmazsak netice almak da mümkün değil. Hele hele de bir beka meselesi gündemde olunca bu beka meselesinde de bunu milletimize iyi anlatmak ve neticesini de buna göre koparmamız lazım.

Karşımızda bir zillet ittifakı, bir illet ittifakı var. Bunun karşısında da Cumhur İttifakı olarak bizim güçlü bir çıkış yapmamız lazım. Bu yerel seçimleri de kesinlikle Cumhur İttifakı’nın lehine çevirerek özellikle de 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’de yeni bir güne çıkmamız lazım. Çünkü çıkıyor bir tanesi diyor ki, ‘bu bir intikamdır.’ Bunun herhalde bir yerlerden zoru var. Bütün bunlar karşısında biz tabii vakur bir şekilde yolumuza devam ederken bunların intikam gibi ifadeler kullanması, öbür taraftan yalanlarla dolu bir kampanya sürdürmeleri, bunlar bize yakışmazdı. Biz bu yollara tevessül etmeden işi kararlı, ciddi ve yoğun çalışmayla sürdürdük ve projelerimizi anlattık. Proje bazlı bir çalışmayı bütün belediye başkanı arkadaşlarım, büyükşehirler olsun, tüm ilçe belediye başkanlarımız olsun yapacaklarını anlattılar. Yapacaklarını anlatmak suretiyle de bunu milletimize sundular. Ben de bu bakımdan Pazar akşamının inşallah Cumhur İttifakı olarak, partimiz olarak çok hayırlı neticeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

"Çanakkale geçilmez’ ifadesi aslında İstanbul içindir"

Doğduğumuz bir vilayet burası. İstanbul tarih itibarıyla bir payitaht. Tarihin kayıtlarında müstesna bir yeri olan ve uluslararası camiada gıpta ile bakılan bir şehir. Kimler İstanbul'u kendi strateji kayıtlarına almadı ki. Bizim İstanbul’la ilişkimiz ise sevgili Peygamberimizin müjdesine dayalı olandı. Onun için 1453 çok anlamlıdır. Bunun karşısında olanlar, işte Gezi olaylarında yaşadık, 'Zulüm 1453'de başladı' diye duvarlara yazı yazanlar Haçlı zihniyetinin içimizdeki uzantılarıdır. En son Çanakkale'de mücadelede niye verildi? Hedef Çanakkale'yi aşıp, İstanbul'a gelmekti, girmekti. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde o zaman 'Hey 15'li 15'li' meselesinde o kınalı kuzular, yavrular, hepsi tıp öğrencileri vesaire. Beklenen sayıda asker yok. Teknoloji ise hepsi düşman kamplarının içerisinde. Ve Seyit Onbaşı gibi kendini o yola vakfeden Mehmetçiğimiz Çanakkale'de onlara geçit vermediler. İstanbul orada adeta virgül değil noktayı koydu. Çanakkale Geçilmez ifadesi İstanbul içindir. Avusturalya, Yeni Zelanda buraya geldi. Neydi dertleri? İstanbul'du.

"Siyasete başladığım ilk yer Beyoğlu gençlik kolları"

Oturduğun bu şehir rastgele bir şehir değil. Biz de bu sevdayla bu şehre aşık olduk. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer İstanbul'un müstesna yerleri değildi. Ben Kasımpaşa'da doğdum. Onun da tarihi önemliydi. Osmanlı okçuların yetiştiği yerin kenarında olan mahallede, iki odalı kirada oturduğumuz evde büyüdük. Binali Bey de aslında Kasımpaşalı'dır. Onun da mazisi oradan başlar. O Erzincan'dan çıktı geldi. Yollarımız bu davada bütünleşti. 40 yıllık siyasi geçmişim var. Siyasette şu andaki siyasi partilerin başında olanların gençlik kollarından yetişip buraya geleni yok. Kimisi gökten zembille inmiş. İlk başladığım yer Kasımpaşa. Beyoğlu Gençlik Kolları'ndan başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığına attığımız adımdan sonra İstanbul aşkımız orada şekillendi. O zamanki ilçe belediye başkanlarımızla elele verdik. Dünyadaki yapılan yerleri de incelemek suretiyle adımı attık, çok kısa zamanda çok çok ciddi yatırımlar sığdırdık.

"İstanbul habitata 'dünyanın en temiz şehri' olarak geçti"

Yatırımlarımızın rakamsal olarak boyutu tarif edilemeyecek kadar büyüktü. Başarıda insan, bilgi, finans yönetimi çok önemli. Bu üç şeyi başardığınızda gerisi geliyordu. Yatırımlarla beraber İstanbul'u ulaşımdan üstyapıya, deniz taşımacılığına önem verdik. Binali Bey'i İDO'nun başına getirdik. Çok ciddi adımlar attık. Her şeyden önemlisi CHP'nin tanımı olan çöp, çukur, çamuru İstanbul'u kurtarmamız lazımdı. Süratle attığımız adımlarla İstanbul'u, 1 yılı bulmadı, çöp yığınlarından kurtardık. Habitat 2 toplantısı vardı o zaman. Şu andaki eski Spor Sergi Sarayı'nın içerisinde yapıldı. Sonuç bildirgesinin içerisine 'dünyanın en temiz şehri olarak' girdi. Bu çok manidardı.

"Su konusunu Istranca ve Melen'den getirdiğimiz hatla çözdük"

Şu anda 5 milyon 350 bin haneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğalgazı vermiş durumda. Şu anda hava kirliliği yoksa sebebi bu. Su meselesi vardı. İki kanadı vardı. Bir Ömerli bir de Terkos kanadı. Istranca dağlarından Terkos'a suyun gelmesi gerekiyordu. 140 km. dağları delerek Terkos'a suyu getirdik. Anadolu yakasında da Melen'den 180 km. Oradan ayrıca İstanbul'a suyu getirdik. Sağolsun Veysel Eroğlu Bey, İSKİ Genel Müdürümüzdü. Bunun deplase edilmesi lazım dedi. Bununla ilgili olarak da Boğaz'ın içinde o zamanki Reno aracının geçeceği borular yerleştirildi. Şu anda sıkıntı olsa deplase edilecek şekilde sistem o noktada hazır. Biz o zaman Reno aracına bindik ve oradan geçtik.

"AK Parti belediyeciliği ile bir şey yakaladı"

Ikarus otobüsleri vardı. Bunların içinde seyahat insanı adeta çıldırtı. O zamanlar koltuklar mazotlu bezlerle silinirdi. Havalandırma sistemi yoktu. İstanbulumuza ilk defa Mercedes otobüslerini biz soktuk. 6 bin küsur şu anda Mercedes otobüsü var. Bizden sonraki arkadaşlar sağolsun Metrobus olayını getirdiler. Raylı sistemde yatırım biraz uzun sürüyor. Lastikli sistemde çok daha çabuk güzergahlar yapılabiliyor. bu adımlar da atıldı. İstanbul AK Parti belediyeciliği ile bir şey yakaladı. Şimdi yeni projelerle bu işler çok daha farklı olacak. Bunun yanında tarihi eserlerle ilgili atılan adımlar, bunlar İstanbul'a çok çok şey katacak.

Ülkemizde maalesef bakıyorsunuz bir etnik yapı üzerinden oy toplama zihniyet var. Bölgesel milliyetçilik açısından oy toplama zihniyeti var. Bunlar kendine göre prim yapıyor. Ama Ak Parti belediyeciliğinde biz eserlerimizle konuşuruz diyoruz.

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