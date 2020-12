KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Trucks Trading Ltd ana sponsorluğunda organize edilen “Trucks Trading Alayköy Maratonu” bugün (6 Aralık 2020 Pazar) gerçekleştirildi. 10 ve 42 kilometre şeklinde iki kategoride düzenlenen, aynı zamanda KKTC’nin ilk tam maratonu olma özelliği taşıyan organizasyon sabah erken saatlerde Trucks Tranding Ltd önünde başlayıp yine Trucks Tranding Ltd önünde tamamlandı.