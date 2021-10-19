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Trudeau'dan özür: Yerlileri anma töreni davetine cevap vermediğim için pişmanım

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kamloops kentinde yerli liderlerle biraraya geldi.
Trudeau'dan özür: Yerlileri anma töreni davetine cevap vermediğim için pişmanım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kamloops kentinde yerli liderlerle biraraya geldi. Trudeau, Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü anma töreni davetlerine yanıt vermediği için de özür diledi.

Kanada Başbakanı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, British Columbia eyaletindeki Kamloops kentinde hayatını kaybeden yerli çocuklar için yapılan anma törenine katıldı.

Törende 29 Mayıs’ta bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntısı bulunan yatılı kilise okulundan kurtulan yerliler yaşadıklarını anlattı.

First Nation topluluğundan özür

Trudeau ayrıca, 30 Eylül'de ilk kez kutlanan Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Günü tören davetlerine yanıt vermediği için First Nation topluluğundan özür diledi. Davete yanıt vermeyen Trudeau, ailesiyle tatile gittiği için pişman olduğunu söyledi.

Kanada'da yerli çocuklara ait ilk kayıtsız toplu mezar Mayıs ayında bulundu.

1880'lerin başında açılan yatılı kilise okulları 1997 yılında kapatılmıştı. Bu okullarda Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarı vakalarının yaşandığı ifade ediliyor. 

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