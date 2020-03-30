Trump: 100-200 bin ölümle bu süreci aşarsak çok iyi bir iş çıkardık demektir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüs salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, ölüm vakalarının 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyen Trump, Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Trump, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de ölümlerin 2 hafta içinde tavan yapacağını söyleyen Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz. Bu görünmez laneti, görünmez düşmanı hep birlikte alt edeceğiz" dedi.

Trump sözlerini söyle sürdürdü:

"Uzmanlar New York'ta karantina uygulama fikrine bayıldı. Ben de yapılacak daha çok iş olduğunu düşündüm. Karantina uygulanacak demedim. Kimseyi tehdit etmedim. İnsanların evlerinde kalmaları konusunda farkındalık sahibi olmasını sağladık."

'İYİ İŞ ÇIKARDIK, FAZLA VAKA ÇIKMASININ SEBEBİ FAZLA TEST YAPMAMIZ'

Başkan Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Antony Fauci'nin "ABD'deki ölüm rakamlarının 100 bin ila 200 bini bulabileceği" açıklamasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir."

Trump, New York'taki hastanelerde tıbbi malzeme yokluğu yaşanabileceği endişelerine ilişkin, "Bir anda haftalık 10-20 bin maske ihtiyacı nasıl 300 bine çıkabiliyor? New York'taki hastanelerde bir işler dönüyor. Gazeteciler olarak siz bu meseleye bir bakmalısınız. Bu maskeler nereye gidiyor? Arka kapıdan başka yerlere mi gidiyor? Bu hastanelerde stokçuluktan da kötü şeyler dönüyor olabilir" açıklamasında bulundu.

Trump, ABD'nin şu anda dünyada en çok Kovid-19 vakasına sahip olmasına ilişkin "Dünyadaki tüm ülkelerden daha çok koronavirüs vakası var. Çünkü dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla test yaptık" diye konuştu.

GAZETECİLERLE TARTIŞTI

Trump, ayrıca basın toplantısında basın kuruluşları PBS ve CNN'in muhabirlerini azarladı.

Trump, Yamiche Alcindor'un "Daha önce bazı eyaletlerin ihtiyacından fazla talebi olduğunu söylemiştiniz" demesi üzerine "Böyle bir açıklamada bulunmadım" dedi. Alcindor'un, hafta içinde Fox News'e yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine de Trump, Alcindor'un tehditvari konuştuğunu ve başka muhabirlerin vaktinden çaldığını söyledi.

Trump daha sonra da CNN muhabiri Jeremy Diamond'a "Senin açıklaman, sorun ve cevabın yalan. CNN yalan haberler yapıyor" diye bağırdı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 124 bin 686'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 2 bin 191'e ulaştı.