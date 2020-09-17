  • BIST 1.107
  • Altın 468,950
  • Dolar 7,4843
  • Euro 8,8108
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:2408 test, 11 pozitif vaka: 2 hasta yoğun bakımda

Trump: 2020 sonunda 100 milyon aşıyı dağıtacağız

» »
ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2020’nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı:
Trump: 2020 sonunda 100 milyon aşıyı dağıtacağız

“Gıda ve İlaç Kurumu aşıyı onaylar onaylamaz 100 milyon dozu 2020 sonuna kadar dağıtabileceğiz. Çok sayıda aşıyı bu tarihten de önce dağıtacağız.

Basın toplantısında konuşan Trump’ın bu sözleri, ABD Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield’ın “Aşının yaygın kullanımı gelecek yılın ortasını bulabilir, belki daha da gecikebilir. O zamana kadar salgınla savaşın en önemli silahı maskeler olacak” sözleriyle çelişiyor.

Redfield’in açıklaması hatırlatılınca Trump, “Sanırım bu açıklamayı yaparken bir hata yaptı. Bu yanlış bilgi. Aşıya çok yakınız, biliyorsunuz. Sanırım Ekim ayı gibi başlayabiliriz. [Redford’un] karıştırdığına inanıyorum. Size söylüyorum işte; aşı hazır olur olmaz ilerlemeye hazırız.” yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı10 Eylül 2020 Perşembe 15:26
  • ABD, Kudüs Kararını Pekiştirmek İçin İsrail'deki Büyükelçiliğine Ait Konutu Sattı09 Eylül 2020 Çarşamba 13:30
  • Felaket filmi gibi! Sıcaklık 18 saatte 30 derece düştü, dünya şokta!09 Eylül 2020 Çarşamba 08:52
  • ABD Ordusu Üs Güvenliği İçin "Robot Köpekleri" Test Etti08 Eylül 2020 Salı 09:50
  • Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi07 Eylül 2020 Pazartesi 15:32
  • ABD'de yeni Koronavirüs aşısı açıklaması: Her ihtimale karşı kasımda dağıtıma hazır olunmalı06 Eylül 2020 Pazar 09:38
  • ABD'li profesör yıllarca 'siyah biri gibi' davranmış04 Eylül 2020 Cuma 14:40
  • Trump hakaret iddialarına ateş püskürdü: Hangi hayvan bunu söyler04 Eylül 2020 Cuma 11:25
  • Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi04 Eylül 2020 Cuma 11:15
  • ABD'de polis siyahi göstericinin kafasına poşet takıp öldürdü03 Eylül 2020 Perşembe 22:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti