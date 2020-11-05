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Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.
Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi Uluslararası Sekreteri Mattias Karlsson, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini bildirdi.

Barışçıl bir dünya için Trump'ın çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Karlsson, ''Orta Doğu, Balkanlar ve Kore Yarımadası'nda Trump'ın olağanüstü barışçıl çabaları inkar edilemez. İsveç Demokratlar Partisi olarak 11 Avrupa ülkesinden 14 milletvekilinin desteğiyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdik.'' ifadelerini kullandı.

TRUMP, 2020 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE DE ADAY GÖSTERILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 2020 Nobel Barış Ödülü'ne Norveç Parlamentosu Üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından aday gösterilmişti.

Nobel Komitesi, geçen ay 2020 Nobel Barış Ödülü'nün, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programına (WFP) verildiğini açıklamıştı.

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