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Trump 25 milyon Dolar ödeyecek

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Trump 25 milyon Dolar ödeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, 7 yıldır davalık olduğu ve 2010 yılında kapanan Trump Üniversitesi'nden dolayı 25 milyon dolar ödeyecek.

Öğrencilerin 7 yıldır devam eden Trump Üniversitesi'yle ilgili davası, 25 milyon dolarlık anlaşmayla sona erdi. Trump'ın seçilmesinden hemen sonra yapılan 25 milyon dolar ödemenin kabul edildiğini içeren "uzlaşma" anlaşması, hakim tarafından onaylandı.

San Diego'daki ABD Bölge Hakimi Gozalo Curiel'in onayladığı anlaşmaya göre, Trump Üniversitesi 25 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederken, binlerce eski Trump Üniversitesi öğrencisi paralarının büyük çoğunluğunu geri alabilecek.

Üniversite aleyhine dava açan yaklaşık 4 bin eski öğrencinin paralarının yaklaşık yüzde 90'ını geri alabilecekleri bildirildi.

Kararı onaylayan Hakim Gonzalo Curiel uzlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uzlaşma adil, yeterli ve mantıklı" ifadesini kullandı.

Hakim Curiel, New York Başsavcısı Eric Schneiderman'in açtığı sivil dava ile öğrencilerin yaklaşık 7 yıl önce San Diego'da açtığı iki ayrı toplu davayı birleştirmişti.

Curiel'in cuma günü onayladığı anlaşma, Trump'ın seçimi kazanmasından 10 gün sonra yapılmıştı.

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