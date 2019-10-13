Trump: 30 kilometrelik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde

"Kendi vatanımızda kendi sınırlarımızı koruyamazken, askerimizin orada 50 yıl daha durması gerektiğini düşünmüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye [sınırı] boyunca uzanan bu 30 kilometrelik, 22 millik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde, bu iyi bir şey. Umarım bunu yaparlar. Uçakları olan bir gücü yenmek çok zor ve onların uçağı yok" dedi.

Washington'da yer yıl düzenlenen konferansta Muhafazakâr Hristiyan aktivistlere hitap ettiği konuşmasında ABD'nin kendi sınırlarına odaklanması gerektiğini söyleyen Trump, "Türkiye [sınırı] boyunca uzanan bu 30 kilometrelik, 22 millik şerit, Kürtler buradan ayrılma niyetinde, bu iyi bir şey. Umarım bunu yaparlar. Uçakları olan bir gücü yenmek çok zor ve onların uçağı yok. Bırakalım sınırlarına sahip olsunlar. Kendi vatanımızda kendi sınırlarımızı koruyamazken, askerimizin orada Suriye ve Türkiye arasındaki sınırda koruma görevi yapmak için 50 yıl daha durması gerektiğini düşünmüyorum. Hiç sanmıyorum" dedi.

"Biz IŞİD'i bozguna uğrattık, işimizi yaptık, evimize dönmeliyiz" diyen Trump, Türkiye'nin "verdiği sözleri tutmaması durumunda" yaptırımları devreye sokacağını bir kez daha şu sözlerle dile getirdi:

"Tıpkı Pastör Brunson'ı serbest bırakmak için yürüttüğüm müzakerelerde yaptığım gibi, dini azınlıkların korunması, bizim yakaladığımız IŞİD'li tutuklululara göz kulak olmak da dahil, verdikleri sözleri tutmazlarsa, çok hızlı, güçlü ve sert ekonomik yaptırımlar uygulayacağımızı Türkiye'ye açıkça söyledim."

"Unutmayın, Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bizim toprağımız için savaşmamıza yardım etmediler" diyen ABD Başkanı, "Kendi toprakları için savaşıyorlar ve bu iyi bir şey, ama biz onlara yardım ettik" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Suriye'deki Hristiyanların korunması için geçtiğimiz hafta 50 milyon dolar yardım yaptığını da açıkladı.