  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Trump: 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağını düşünüyoruz

» »
Trump: 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağını düşünüyoruz
Trump: 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağını düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.

Trump, COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, “Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz.” dedi.

Bazı eyalet valilerinin de çok iyi iş çıkardığını kaydeden Trump, “Salgının artışının bittiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörüne 19 milyar dolarlık paket

Trump ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan Amerikan çiftçilerine de yardım paketi açtıklarını duyurarak, “Tarım Bakanlığı bugün, 19 milyar dolarlık program başlattı. Bu programla çiftçilerimize doğrudan ödeme yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük miktarda et, süt ve gıda ürünü satın alımı olacak.” diye konuştu.

Eyaletlerin haftalık test kapasitesini de artırmayı amaçladıklarını kaydeden Trump, buralara da test kiti gönderilmesi noktasında yardımcı olacaklarını ifade etti.

ABD diğer ülkelere solunum cihazı yardımı yapacak

Trump, ABD’nin stoğunda yakında çok sayıda solunum cihazı olmasını beklediklerini vurgulayarak, “Şu anda solunum cihazı krallığı kurduk, yüz binlercesi üretim aşamasında. Bunlara bizim ihtiyacımız yok. Bugün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile görüştüm. Onlara solunum cihazı yardımı yapacağımızı söyledim. Başka ülkelere de bu konuda yardım yapacağız.” açıklamasında bulundu.

ABD’deki virüs önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin dün bir plan yayımladıklarını anımsatan Trump, “Bundan sonra basında test kapasitemize ilişkin yanlış ve yalan bilgiler yayan bazı partizan sesler yükseldi. Bu kişiler, bizim devasa test kapasitemizi anlamakta zorluk yaşıyor. Biz sıfır noktasından başladık. Bizden önce çok çağ dışı ve bitik bir sistem vardı.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nobel Ödüllü Fransız virolog Montagnier: Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi17 Nisan 2020 Cuma 22:57
  • Fransız bilim insanları koronavirüsün etkisiz hale gelebildiği sıcaklığı açıkladı17 Nisan 2020 Cuma 19:07
  • Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı17 Nisan 2020 Cuma 18:32
  • Vakaların yüzde 44’ü, bulaştıran kişide daha belirti bile yokken virüsü kapmış17 Nisan 2020 Cuma 16:53
  • İngiltere'de bir günde 847 kişi öldü17 Nisan 2020 Cuma 16:21
  • Korkutan sonuç: Koronavirüs 92 derece sıcaklıkta 15 dakika hayatta kaldı17 Nisan 2020 Cuma 15:56
  • Özkula: Bu sisli günler elbet dağılacak17 Nisan 2020 Cuma 14:26
  • Fatih Terim: ‘Yaşadıklarımı ‘korku’ kelimesi ile anlatmak yetersiz kalır’17 Nisan 2020 Cuma 13:44
  • BM: COVID-19 Afrika’da en az 300 bin can alabilir17 Nisan 2020 Cuma 11:23
  • Dünyada Koronavirüsten Ölenlerin Sayısı 146 Bini Geçti17 Nisan 2020 Cuma 11:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti