Trump: ABD, Türkiye'nin operasyonunun desteklemiyor ve bunun kötü bir fikir olduğunu açıkça söyledi

AFP'nin Beyaz Saray: Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı harekâtı 'kötü bir fikir' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı harekâtı 'kötü bir fikir' olarak nitelendirdi.

"Bu sabah bir NATO üyesi olan Türkiye Suriye'yi işgal etti. ABD bu saldırıyı desteklememektedir ve Türkiye'ye bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde söylemiştir. Bölgede hiçbir Amerikan askeri bulunmamaktadır. Siyasi arenaya girdiğim ilk günden beri, bu sonsuz ve anlamsız savaşları, özellikle de ABD’nin fayda görmediklerini- savaşmayı istemediğimi açık bir şekilde söyledim."

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