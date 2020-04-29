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Trump, ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısının 1 Milyonu Aşmasını Değerlendirdi

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Trump, ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısının 1 Milyonu Aşmasını Değerlendirdi
Trump, ABD'de Kovid-19 Vaka Sayısının 1 Milyonu Aşmasını Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 1 milyonu geçmesini test sayısındaki artışa bağlayarak, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görüleceğini, çünkü daha fazla test yapacaklarını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu aştığının anımsatılması üzerine Trump, "Şunu anlamalısınız, biz dünyada herkesten daha çok test yapıyoruz. Mesela Çin'de daha fazla test yaparsanız, daha çok vaka görürsünüz. İlerleyen dönemde daha fazla vaka göreceğiz çünkü daha fazla test yapacağız. Uygun zaman geldiğinde ise vaka sayısı sıfıra düşecek." dedi.

"UZMANLAR YANILDI"

Trump, ilk zamanlar yaptığı yorumlarda salgını ciddiye almadığının hatırlatılmasına karşılık, "Bazı iyi uzmanlar, iyi insanlar bu salgının ABD'yi etkilemeyeceğini söyledi. Çin dışında hiçbir yeri etkilemeyeceğini söyledi. Biz de her zaman olduğu gibi uzmanları dinliyorduk. Bu uzmanlar yanıldı. Birçok insan yanıldı, salgının bu kadar ciddi olacağı bilinmiyordu." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, ülkenin hava yolu şirketlerine, yolculara Kovid-19 testi yapılması yönünde talimat vereceği iddialarına ilişkin olarak da "Bunu sadece virüsten çok etkilenen bölgelerden yapılan uluslararası uçuşlarda yapmayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Brezilya'yı bu kategoriye alabiliriz. Güney Amerika gibi diğer ülkeleri de değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Günde 5 milyon test hedefine yakında ulaşabileceklerini belirten Trump, solunum cihazlarının üretimi konusunda da çok iyi iş çıkardıklarını savundu. Trump, "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir iş yapan görülmedi." değerlendirmesinde bulundu.

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