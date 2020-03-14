  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi

» »
Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi
Trump, ABD'lilere 'ücretsiz koronavirüs testi' imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi

ABD Başkanı Trump, ABD'lilere ücretsiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasına ve ücretli hastalık izni almalarına imkan tanıyan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etmesinin ardından, alınan ilave önlemler hakkında Twitter üzerinden açıklama yaptı. 

Demokratların sunduğu Kovid-19'a yönelik bazı tedbirleri içeren ve bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması planlanan yasa tasarısına ilişkin Trump, "Temsilciler Meclisindeki 6201 sayılı yasa tasarısını tamamen destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarının ücretsiz Kovid-10 testleri, ücretli hastalık izni gibi konuları kapsadığına dikkati çeken Trump, "Hazine ve Çalışma Bakanlarına, küçük işletmelerin durumdan etkilenmemesi için esneklik sağlayan düzenlemeler hazırlamaları talimatı verdim" bilgisini paylaştı.

ekran-alintisi2-001.jpg

Demokratlar ve Cumhuriyetçileri 'evet' oyu vermeye çağırdı 

Kongre'deki tüm Demokrat ve Cumhuriyetçileri bu yasa tasarısına 'evet' oyu vermeye çağıran Trump, "Amerikan ailelerinin sağlığını ve iyiliğini her zaman ilk sıraya koyacağım. Bu tasarının bir an önce Kongre'den geçip, benim masama gelmesini ve tasarıyı imzalamayı dört gözle bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişi etkilenebilir

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi bugün yaptığı açıklamada, 'İlk Önce Aileler Koronavirüs Cevabı Yasası' başlıklı yasa tasarısı için Beyaz Saray ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde onaylanması durumunda Senato'da oylamaya sunulacak. 

Tasarı Kongre'nin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek. 

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, bugün Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ulusal acil durum ilan etmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Can kaybının 514'e çıktığı İran'da koronavirüs önlemleri13 Mart 2020 Cuma 18:10
  • Ebola'yı keşfeden bilim insanından corona virüs açıklaması: "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü"13 Mart 2020 Cuma 17:30
  • Nargileye koronavirüs uyarısı: Virüs riskini arttırıyor13 Mart 2020 Cuma 17:09
  • Koronavirüs: Güney Kore'nin mücadele yöntemleri neden örnek gösteriliyor?13 Mart 2020 Cuma 16:52
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Covid-19’a Karşı İlaçlama13 Mart 2020 Cuma 16:50
  • Hong Kong'da kullanılmış maskeler kıyıya vurdu13 Mart 2020 Cuma 16:49
  • Dünya Sendikalar Federasyonu'ndan koronavirüs uyarısı: Hiçbir işçi işini kaybetmemeli13 Mart 2020 Cuma 16:45
  • ABD'li yöneticiden itiraf: Grip sebebiyle öldüğü düşünülen bazı kişilerde Koronavirüs bulundu13 Mart 2020 Cuma 16:18
  • Elleri sabunla yıkamak bu yüzden anlamlı: Koronavirüs vücudumuza nasıl giriyor?13 Mart 2020 Cuma 16:13
  • Koronavirüsün yayılma hızı neden önemli?13 Mart 2020 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti