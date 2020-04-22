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Trump ABD'ye Göçmen Kabulününün 60 Gün Süreyle Askıya Alınacağını Duyurdu

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Trump ABD'ye Göçmen Kabulününün 60 Gün Süreyle Askıya Alınacağını Duyurdu
Trump ABD'ye Göçmen Kabulününün 60 Gün Süreyle Askıya Alınacağını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işini kaybeden Amerikalıların istihdamına öncelik vereceklerini, bu nedenle de ülkeye çalışmaya amacıyla gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını duyurdu.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

ABD Senatosunda bugün, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul ettiğini anımsatan Trump, bu gelişmeden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Tasarının, büyük ihtimalle yarın Temsilciler Meclisinde oylanacağını ve bir sonraki aşamada onay için kendi önüne geleceğini kaydeden Trump, tasarıyı, masasına gelir gelmez onaylayacağını kaydetti.

 "AMERİKALI ÇALIŞANLARIN YERİNE GÖÇMENLERİ YERLEŞTİRMEK YANLIŞ OLUR"

Birçok Amerikalının Kovid-19 ile mücadele döneminde işsiz kaldığını ve devlet olarak bu insanların işini koruma görevleri olduğunu belirten Trump, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı "ABD'ye göçü askıya alacak bir kararname imzayacağım" paylaşımına da şu sözlerle açıklama getirdi:

 "ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız. Amerikan ekonomisi tekrar faaliyete geçtiğinde bu önemli bir konu olacak. Amerikalı çalışanların yerine göçmenleri yerleştirmek yanlış olur. Bu durum, 60 gün sürecek. Daha sonra yeniden değerlendirme yapacağız ve o dönemin ekonomik şartlarına bağlı olarak, gerekirse bu süreyi uzatacağız. Bu kararnamenin kapsamında sadece ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle green card (yeşil kart) sahibi olanlar olacak."

Söz konusu kararnameyi yarın imzalayacağını belirten Trump, ABD'ye belirli dönemler için gelen işçilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Trump, hangi durumda ABD'nin tekrar göçmen kabulüne başlayacağına ilişkin detay vermekten kaçındı.

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