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Trump, ‘Açık ara öndeyiz’ dedi; Twitter ‘Yanlış yönlendiriyor’ diye uyardı

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Trump, ‘Açık ara öndeyiz’ dedi; Twitter ‘Yanlış yönlendiriyor’ diye uyardı
Trump, ‘Açık ara öndeyiz’ dedi; Twitter ‘Yanlış yönlendiriyor’ diye uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarında açık ara önde olduğunu ancak Demokrat Partililerin seçimi ‘çalmaya’ çalıştığını öne sürdü.

Trump iddiasına kaynak göstermedi.

ABD başkanı, Twitter’da, “Açık ara öndeyiz ancak seçimleri çalmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Trump günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama yapacağını ifade etti.

Twitter ise bu tweet’e karşı “Paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalı ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir’ notuyla uyarıda bulundu.

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