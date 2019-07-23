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Trump: Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum" dedi.
Trump: Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

Donald Trump, ABD'nin 18 yıldır Afganistan'da sürdürdüğü savaş ile ilgili olarak, "Eğer bu savaşı kazanmak isteseydim Afganistan yeryüzünden silinirdi. 10 günde yok olurdu; ancak bu yoldan gitmek istemiyorum. Pakistan ve diğerleriyle bu zor durumdan kendimizi çıkarmak istiyoruz. Polis de olmak istemiyoruz ama aslında şu an resmen bir polis gibiyiz. 19 yıldır Afganistan'dayız ve bu saçmalık" diye konuştu.

Trump, Afganistan'da kazanmak için savaşmadıklarını, okul ve benzin istasyonları kurduklarını, ancak bunun Afganistan'ın görevi olduğunu, ABD'nin olmadığını sözlerine ekledi.

Afganistan hükümeti, Beyaz Saray'a bir çağrı yaparak Trump'ın bu sözlerinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Kabil'deki Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Afganistan hiçbir yabancı gücün kaderini belirlemesine izin vermedi ve vermez" ifadelerine yer verildi.

Pakistanlı lider Han ve Trump arasındaki görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok da iyi gitmediği bir dönemin ardından geldi.

Trump geçen yıl Twitter'dan Pakistanlıların, "ABD'ye yalan ve kandırmaca dışında bir şey vermediğini, militanlara güvenli evler sağladığını" yazmıştı. Pakistan ise bu ifadelere karşı çıkmıştı.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmenin öncesinde ise Trump, geçen yıl kesilen 1,3 milyar dolarlık yardım paketinin Pakistan'a tekrar verilmesini gözden geçirebileceklerine dair sinyal verdi.

Trump, Pakistan ile ilişkilerinin şu an daha iyi olduğunu belirterek bu yardımın tekrar verilebileceğini ifade etti.

Amerikalı lider aynı zamanda Pakistan ve Hindistan arasında süren Keşmir gerginliği için de arabuluculuk yapabileceğini belirtti.

Ancak Hindistan, Keşmir konusunda yapılacak bütün görüşmelerin ikili olmasını tercih ettiklerine yönelik bir açıklama yaptı.

'Han'ı bakanlıktan kisme karşılamadı'

Pakistan Başbakanı İmran Han ise Taliban ile barış anlaşması yapmaya çok yaklaştıklarını, yakın zamanda Taliban'ın Afgan hükümetiyle konuşmasını sağlayarak bir siyasi çözüme kavuşabileceklerini belirtti.

Diğer yandan Amerikan ve Pakistan basınının haberlerine göre ABD, ülke politikalarına karşı duydukları tepkiyi Han'ın gelişine de yansıttı.

Han'ın uçaktan inişini karşılamaya genellikle olduğu gibi bir limuzin gelmezken Han'ın havalimanı otobüsüne bindiği görüldü.

Pakistan basını, Han'ı karşılamaya ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kimsenin gelmediğini öne sürdü.

Bakanlık, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin konuyla ilgili görüş talebine henüz bir yanıt vermedi.

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