  • BIST 110.933
  • Altın 379,722
  • Dolar 6,8285
  • Euro 7,7397
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Trump: "Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz"

» »
Trump: "Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz"
Trump: "Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşüreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaşlı hakları ile ilgili katıldığı toplantı esnasında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Ülkedeki yaşlıların hakları ve sağlığı için birçok adım attıklarını vurgulayan Trump, Covid-19 vakalarının tekrar artışa geçmesi konusunda, "Şu anda test yapmayı durdurursak daha az vakamız olur." yorumunda bulundu.

Trump, son günlerde gündem olan "polis reformu" kararnamesine ilişkin de "Kararnameyi yarın imzalayacağız. Biz kanun ve nizam istiyoruz. Kararname adalet ve güvenlikle ilgili. Kararnamenin çok kapsamlı olduğunu düşünüyorum." yorumunda bulundu.

ATLANTA'DA BİR SİYAHİNİN POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLMESİNİ "KORKUNÇ" OLARAK NİTELEDİ

Atlanta'da siyahi Rayshard Brook'un polis kurşunu ile öldürülmesine ilişkin ise Trump, "Bunun çok korkunç bir olay olduğunu düşünüyorum. Benim için çok rahatsızlık vericiydi." ifadesini kullandı.

Trump, Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde bir grup göstericinin "Capitol Hill" bölgesinde "özerk bölge" ilan etmesine ilişkin, Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Washington Valisi Jay Inslee'ye yüklendi.

Vali Inslee'ye Ulusal Muhafızları görevlendirme çağrısı yapan Trump, "Vali ve Belediye Başkanı işini yapmazsa biz yapacağız. Yapabileceğimiz çok şey var." ifadesini kullandı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), kendisinin de kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacın, Covid-19 tedavisinde kullanılmasını durdurma kararından haberi olmadığını kaydeden Trump, "Bu ilacın bana bir zararı dokunmadı." dedi.

"ALMANYA, NATO ÖDEMELERİ KONUSUNDA İHMALKÂR DAVRANIYOR"

Trump, Almanya'dan asker çekme kararına ilişkin ise "Almanya'daki askerlerimizin sayısını 25 bine düşüreceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya, NATO ödemeleri konusunda ihmalkâr davranıyor. NATO'ya milyarlarca dolar borçları var. Onlar ödeme yapmayacaksa biz neden orada asker bulunduralım?" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin 5 Haziran'daki haberinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien tarafından imzalanan talimatname ile Almanya'daki ABD askerleri için üst limitin 25 bine düşürülmesi emri verildiği kaydedilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de ilk defa bir Covid-19 hastasına çifte akciğer nakli yapıldı12 Haziran 2020 Cuma 19:09
  • ABD'li ilaç şirketi Moderna Covid-19 aşısı için 3. aşama klinik denemelere başlıyor12 Haziran 2020 Cuma 17:39
  • AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın Ucm Kararına Tepki12 Haziran 2020 Cuma 11:05
  • Trump'ın Açıklamasına Rağmen ABD, DSÖ'den Çekilmeye Yönelik Resmi Adım Atmadı12 Haziran 2020 Cuma 10:59
  • Trump: Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz12 Haziran 2020 Cuma 09:31
  • Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti11 Haziran 2020 Perşembe 17:46
  • ABD, 2019 "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu" Yayımladı11 Haziran 2020 Perşembe 15:00
  • ABD'de Bütçe Açığı Mayısta Yüzde 92 Arttı11 Haziran 2020 Perşembe 14:40
  • ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest bırakıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti