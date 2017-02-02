 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.439
  • Altın 146,363
  • Dolar 3,7487
  • Euro 4,0278
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERHP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Trump Avustralya Başbakanı ile tartıştı

» »
Trump Avustralya Başbakanı ile tartıştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci anlaşması yüzünden Avustralya Başbakanı Turnbull ile tartıştığı bildirildi.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile yaptığı telefon konuşmasında kırıcı ifadeler kullandı. Gazetenin Beyaz Saray kaynaklarından öğrendiğine göre bir saat sürmesi planlanan telefon konuşması 25 dakika sonra Trump tarafından aniden sona erdirildi.

Avusturalya Başbakanı Turnbull ile Donald Trump arasındaki tartışmanın ABD’nin Avustralya’nın Papua Yeni Gine’deki mülteci kampında bulunan 2 bin 500 mültecinin yarısını ülkeye alma taahhüdü yüzünden çıktığına haberde yer verildi.

Anlaşma Obama döneminde imzalanmıştı. Mülteciler arasında Trump’ın ABD’ye girişlerini yasakladığı İran ve Irak vatandaşları da bulunuyor. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Trump mülteci anlaşmasını ‘bütün zamanların en kötü anlaşması' olarak nitelendirmiş ve Avustralya'nın ‘yeni bir Boston bombacısı göndermeye hazırlandığını' söylemişti. Avustralya Başbakanı Turnbull bir radyoya verdiği mülakatta Trump'ın telefon konuşmasını yarıda kesmediğini ve Trump yönetiminden varılan anlaşmaya sadık kalmasını beklediklerini söyledi. Telefondaki görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapmayan Avustralya Başbakanı iki ülke arasında son derece güçlü ilişkilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Şimdiye kadarki en kötü görüşme

Trump’ın Avustralya Başbakanı’na ‘bu şimdiye kadarki en kötü konuşmaydı’ dediği ve Trump’ın daha önce Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile yaptığı telefon görüşmesinde de sert sözler sarf edildiği öğrenildi.

CNN televizyonunun haberinde Başkan Trump’ın Nieto'ya uyuşturucu şebekeleriyle mücadelede Meksika'ya yardımcı olmak istediklerini ilettiği belirtildi. Meksika hükümetinin sözcüsü, ABD Başkanı'nın uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele etmek için Amerikan birliklerini Meksika'ya gönderme tehdidinde bulunduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Başkan Trump’ın Meksika sınırına örülecek duvarı Meksikalılara ödeteceği şeklindeki sözlerine tepki gösteren Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto Washinton'a yapacağı ziyareti iptal etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri devam ediyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:17
  • Kanada, sığınmacı planını Trump için değiştirmeyecek01 Şubat 2017 Çarşamba 10:49
  • Demokratlardan Trump’ın kabinesine fren01 Şubat 2017 Çarşamba 09:38
  • Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine adayını açıkladı01 Şubat 2017 Çarşamba 09:27
  • 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini açıklandı31 Ocak 2017 Salı 12:45
  • FARC'ın son yürüyüşü başladı31 Ocak 2017 Salı 12:20
  • ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına tepkiler sürüyor31 Ocak 2017 Salı 10:37
  • "Trump'ın kararnamesi 20 bin mülteciyi etkileyecek"31 Ocak 2017 Salı 10:35
  • Trump, vize yasağına karşı çıkan Adalet Bakanı'nı görevden aldı31 Ocak 2017 Salı 10:17
  • Verhofstadt: "Trump, AB'nin varlığı için tehdit"31 Ocak 2017 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti