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Trump Bağdat’ı kızdırdı: ABD askerinin Irak’tan çıkması için yasa hazırlanıyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son sözlerinin ardından Irak iç siyasetinde ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması ile ilgili talepler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Trump Bağdat’ı kızdırdı: ABD askerinin Irak’tan çıkması için yasa hazırlanıyor

ABD, Suriye’den çekilirken Irak’taki askeri üslerini tutma gerekçesini İran’ı izlemeye almak olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Berham Salih bu sözlere “Trump Irak’taki Amerikan askerlerinin ‘İran’ı izlemesi’ için Irak’tan izin almadı” diye tepki gösterdi.

Salih: Askerler terörle mücadele için var

Salih, “Irak’taki ABD birlikleri, iki ülke arasında terörle mücadeleyle ilgili belirli bir misyona sahip bir anlaşmanın parçası olarak var” dedi.

Irak’ta iktidarın en etkili unsuru olan Şii hareketinin önde gelenlerinden biri olan Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan El Kaabi de yazılı açıklamayla Trump’ı kınadı.

Trump’ın güçlerinin komşu bir ülkeye saldırı için Irak’ta kalacağını söylemesinin bir provokasyon olduğunu dile getiren El Kaabi şöyle dedi: “Irak’taki ABD varlığını sonlandırmak için herkese çağrı yapıyoruz. ABD ile güvenlik anlaşmasının iptali ve askerlerinin çıkarılması için yasa çıkaracağız.”

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak’a mensup milletvekili Hasan Sari de Trump’a hitaben “Irak babanın çiftliği değil” dedi.

Iraklı çok sayıda milletvekili de Trump’a tepki gösteren açıklamalar yaptı.

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