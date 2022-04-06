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Trump beklediğini bulamadı: Dikkat çeken iddia

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter tarafından hesabı kalıcı olarak askıya alındıktan 1 yıl sonra, kendi kuracağı Truth Social platformunu duyurmuştu. Şimdi Trump'a yakın kaynaklar, eski başkanın başka bir platformda yer alabileceğini söylüyorlar.
Trump beklediğini bulamadı: Dikkat çeken iddia

2021 yılında seçimi kaybettiğinde ABD Kongre Binası Baskını olayını desteklemesi ve başkanlık seçimlerinde uygunsuzluk yaptığı gerekçesiyle Twitter, YouTube ve Facebook hesapları kalıcı olarak dondurulan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi platformunu kuracağını açıklamıştı.

Bir yıl aradan sonra Truth Social isimli yeni platformunu çıkaran Trump, beklediği ilgiyi göremeyince bu projeden vazgeçti.

Yine de sosyal medyada görünür olmak isteyen Trump’ın, eski yardımcısı Jason Miller tarafından kurulan Gettr’e katılacağı iddia edildi.

2021 Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası baskını

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU MU?

Washington Post’un haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak, Trump’ın şubat ayındaki Truth Social lansmanından bu yana uygulamanın büyük bir takipçi kitlesini çekememesi ve başarısız olması konusunda oldukça öfkeli olduğunu belirtti.

Aynı kaynak, eski başkanın “ifade özgürlüğü ilkelerine dayandığını” iddia eden Truth Social’ın rakibi olan Gettr’e katılmayı düşündüğünü de söyledi.

“HAYALET KASABAYA BENZİYOR”

TMTG tarafından oluşturulan Truth Social, ocak ayında Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya alan Twitter’a oldukça benziyor.

Truth Social, lansmanından kısa bir süre sonra teknik zorluklarla boğuştu. Potansiyel kullanıcılar kendi hesaplarını oluşturamadıklarını gördükten sonra bekleme listelerine alındılar. Bu hafta da teknoloji direktörü Josh Adams ve ürün geliştirme başkanı Billy Boozer gibi iki önemli yöneticinin ayrıldığını görüldü.

Truth Social’da bir hafta geçiren Business Insider’dan Rosie Bradbury, platformu “botlar tarafından istila edilen bir hayalet kasaba” olarak nitelendirdi.

Donald Trump’ın yeni sosyal medya platformu seçimleriyle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

 

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