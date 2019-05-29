Trump: Ben aslında Biden'a düşük IQ'lu aptal yerine düşük IQ'lu birey diyerek destek oldum

"Kim bundan rahatsız olabilir ki?"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong- Un ile "Joe Biden konusunda hemfikir" olduklarını söylemesi tepki gördü. Trump bu tepkilerin karşılığında, Biden'a Kim'in "düşük IQ'lu aptal" söyleminin karşısında kendi "düşük IQ'lu birey söyleminin "çok daha yumuşak" tonda olduğunu söyledi.

Japonya'da yaptığı açıklamalarla ilgili bir paylaşımda bulunan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Aslında yabancı topraklardayken Uykucu Joe Biden'a destek oluyordum. Kim Jong- un ona 'düşük IQ'lu aptal ve daha birçok şey derken, ben sadece Başkan Kim'in sözlerini daha yumuşak bir tonda, "düşük IQ'lu birey" olarak kullandım. Kim bundan rahatsız olabilir ki?

Washington Post'un dünkü ön sayfasında "Trump yine Kim'in tarafını seçti" başlıklı bir makale yer almıştı. Bu makalede Trump, katil diktatörü 'çok zeki bir adam' sözleriyle övdü" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada da birçok kişi Trump'ın Kim ile "hemfikir olduğunu" belirtmesinden rahatsız olduğunu bildirmişti.