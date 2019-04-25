  • BIST 96.142
  • Altın 241,787
  • Dolar 5,8833
  • Euro 6,5648
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Trump: Ben yanlış bir şey yapmadım, Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim

» »
"Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor"
Trump: Ben yanlış bir şey yapmadım, Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kendisini görevden azletme sürecini başlatması durumunda müdahale etmesi için ABD Yüksek Mahkemesine başvuracağını söyledi.

ABD'de, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddiaları üzerine Özel Yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonuçlarına ilişkin tartışma devam ediyor.

Kongre'den kendisine yönelik muhtemel bir adıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Mueller Raporu, kızgın Demokratlar ve Trump nefretçileri tarafından yazılmasına ve arkasında sınırsız para (35 milyon dolar/yaklaşık 205 milyon lira) olmasına rağmen beni indiremedi. Ben yanlış bir yanlış yapmadım. Partizan Demokratlar beni azletmeye kalkışırlarsa ilk önce ABD Yüksek Mahkemesine gideceğim. Değil 'ağır suç ve kabahat', benden yana tek bir suç dahi yok. Tüm suçlar sahtekar Hillary, Demokratlar, DNC (Demokrat Parti Ulusal Kongresi) ve kirli polislere aittir ve onları suçüstü yakaladık. Mueller'i bekledik ve kazandık. Dolayısıyla şimdi Demokratlar son umut olarak Kongre'ye bakıyor."

Ancak uzmanlar, başkanı görevden azletme yetkisinin sadece Kongre'de olduğunu ve ABD Yüksek Mahkemesinin bu konuda yasal olarak yapabileceği bir şey olmadığını ifade ediyor.

Özel Yetkili Savcı Mueller, raporunda Trump'ın seçim sürecinde Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediğini ortaya koymuş ancak raporda Trump'ın soruşturma sürecinde adaleti engellemeye kalkışıp kalkışmadığına ilişkin bir sonuca varılmadığını kaydetmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ve diğer bazı önde gelen Demokratlar, Trump'ın görevden alınma süreci için erken olduğunu belirtse de Demokratlar arasında Trump'ın görevden alınmasına ilişkin sürecin başlatılmasına yönelik sesler yükseliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında20 Nisan 2019 Cumartesi 13:35
  • Ivanka Trump: Babamın 'Dünya Bankası'nın başına geç' teklifini reddettim18 Nisan 2019 Perşembe 13:05
  • Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'un 2020 anketinden 'Bernie Sanders' çıktı18 Nisan 2019 Perşembe 11:57
  • ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü15 Nisan 2019 Pazartesi 11:34
  • Facebook ve Instagram'a erişim sıkıntısı14 Nisan 2019 Pazar 16:33
  • Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı piyasadan geri çekildi14 Nisan 2019 Pazar 10:18
  • Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi yaralandı13 Nisan 2019 Cumartesi 13:33
  • Trump ve New York Post İlhan Omar'ı hedef gösterdi; ABD Başkanı'na tepki yağdı13 Nisan 2019 Cumartesi 11:07
  • Trump: Ivanka'yı Dünya Bankası Başkanlığı için düşündüm, rakamlarla arası çok iyi12 Nisan 2019 Cuma 21:23
  • Trump kızını Dünya Bankası Başkanlığı için değerlendiriyor12 Nisan 2019 Cuma 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti